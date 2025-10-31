Na Kineski međunarodni sajam uvoza preko Tihog okeana

ŠANGAJ -Nedavno je prva serija proizvoda iz luke Čankai u Peruu koji biće predstavljeni na Kineskom Međunarodnom uvoznom sajmu (CIIE) uspešno je pristala u Šangajskoj luci Jangšan. Ova serija prepoznatljivih exponata uvezenih iz Tihog okeana uključuje keramiku, lutke od vunu od alpake i druge lokalne proizvode južnoameričkih zanatlija. Govoreći o peruanskim proizvodima od alpake, danas želim da podelim sa vama priču o njihovim sastankom sa CIIE-om. Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

