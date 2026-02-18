Na Kosovu cene u januaru 5,8 odsto više nego godinu dana ranije

Potrošačke cene su na Kosovu u januaru ove godine bile 5,8 odsto više u poređenju sa januarom 2025, saopštila je Agencija za statistiku Kosova (ASK).

Inflacija u januaru ove godine u poređenju sa decembrom prošle je bila 1,2 odsto.

Godišnja inflacija, prema ASK-u, uglavnom se objašnjava rastom cena avio-karata (50,4 odsto) i snabdevanja vodom i usluga povezanih sa stanovanjem (44,4 odsto), cena čvrstih goriva – ogrevnog drveta, peleta i drugog (17,2 odsto), električne energije (16,7 odsto), voća (15,5 odsto), održavanje i popravke ličnih prevoznih sredstava (15,1 odsto).

Inflaciju su podstakle i cene ostalih usluga u vezi sa ličnim prevoznim sredstvima (poskupljenje 14,5 odsto), organizovana putovanja (13,5 odsto), meso (13,1 odsto), kao i kafa, čaj i kakao (poskupljenje 10,3 odsto).

Poskupeli su i mleko, sir i jaja (8,7 odsto), hotelske usluge (8,6 odsto), zdravstvene usluge (8,2 odsto), alkoholna pića (6,5 odsto), roba i usluge za redovno održavanje domaćinstva (6,2 odsto), riba (6,1 odsto), lična nega (5,9 odsto), šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (5,2 odsto).

Iinflaciju su povećanjem od 5.1 odsto podigle i cene alata i opremu za kuću i baštu, hleb i žitarice (4,9 odsto), prehrambeni proizvodi (4,9 odsto), lični predmeti (4,7 odsto), ulja i masti (4,3 odsto), duvan (4,3 odsto), odeća (2,7 odsto), povrće (2,7 odsto) i obuća (1,7 odsto).

Sa druge strane, pad cena zabeležen je kod kategorije goriva i maziva za lična prevozna sredstva (7,3 odsto).

(Beta)

