Na pomolu da SAD napokon dobiju transkontinentalnu železnicu, od obale Atlantika do obale Pacifika

Na pomolu je da SAD napokon dobiju firmu za železnički prevoz od obale Atlantika do obale Pacifika, prvu transkontinentalnu, što bi moglo da pokrene zaključni talas spajanja privatnih železničkih kompanija koje su isparacelisale tu zemlju.

Zeleznička kompanija Junion Pacifik je danas objavila da bi da kupi kompaniju Norfolk Sautern za 85 milijardi dolara čime bi nastala prva transkontinentalna železnička firma u SAD: železnička mreža Junion Pacifika na zapadu SAD bi se povezala s prugama Norfolka koje vijugaju preko istočnih država.

SAD su se prvi put povezale železnicom 1869. godine, kada je u Juti zabijen zlatni klin za šine koji simbolizuje vezu istočne i zapadne obale. Pa ipak, od tada nije nikada jedna firma upravljala prugom od jedne obale do druge na koji se oslanja toliko preduzeća, te bi povezivanje pojednostavilo isporuku sirovina i robe širom zemlje.

Svaki dogovor o spajanju pažljivo ispituju antimonopolski regulatori koji su postavili veoma visoke standarde za železničke poslove pošto je prethodna konsolidacija u toj delatnosti dovela do masovnih zastoja i otežanog saobraćaja.

Ali ako se dogovor odobri, druge dve glavne preostale američke železnice – BNSF i CSX suočiće se sa ogromnim pritiskom da se spoje kako bi mogle da se takmiče s Junion Pacifikom i Norfolk Sauternom. U to bi takođe mogle da se uključe još dve glavne železnice na amerčkom kontinentu – Kenejdian Nešnel i CPKC.

Generalni direktor kompanije Junion Pacifik Džim Vena koji se zalaže za spajanje, rekao je da bi sporazum mogao omogućiti da drvna građa sa severozapada Pacifika, plastika proizvedena na obali Meksičkog zaliva i čelik proizveden u Pitsburgu nesmetanije stignu do svojih odredišta.

„Železnice su bile sastavni deo izgradnje Amerike od Industrijske revolucije, a ova transakcija je sledeći korak u unapređenju industrije“, rekao je Vena.

Udruživanje Junion Pacifika i Norfolka bi imalo prednost jer više ne bi morali da jedni s drugima pretovaruju teret usred SAD, što bi im omogućilo da isporuke obavljaju brže i verovatno jeftinije.

Američke železnice su već prošle kroz opsežnu konsolidaciju. Početkom 1980-ih postojalo je više od 30 glavnih teretnih železničkih prevoznika. Danas šest glavnih železnica porevozi većinu tereta širom SAD.

Rivalska BNSF, u vlasništvu Berkšajr Hataveja, ima novca za kupovinu koju želi. Generalni direktor Voren Bafet (94) raspolaže s više od 348 milijardi dolara gotovine i možda je zainteresovan da zaključi još jedan veliki posao pre nego što se odrekne funkcije generalnog direktora na kraju godine.

Prošle nedelje, Bafet je u intervjuu za CNBC opovrgao izveštaje da je angažovao Goldman Saks da ga savetuje o potencijalnom železničkom sporazumu, ali s obzirom na to da retko koristi investicione bankare, to ne znači da on i njegov naslednik, Greg Abel, ne razmatraju svoje opcije. Bafet je tako dogovor o kupovini ostatka BNSF-a za 26,3 milijarde dolara postigao na sastanku u četiti oka s generalnim direktorom te firme 2009. godine.

Ipak, postoji široka debata o tome da li bi Odbor za kopneni transport (STB) odobrio veliko spajanje železnica, uz visoke standarde za konsolidaciju u toj ključnoj delatnosti.

Tako je uglavnom zbog posledica konsolidacije železnice pre skoro 30 godina u čemu je učestvovao Junion Pacifik. Ta kompanija se 1996. godine spojila sa Sautern Pacifikom što je dovelo do dužeg perioda otežanog saobraćaja na američkim prugama. Tri godine kasnije, Konrejl su podelili Norfolk Sautern i CSX, što je dovelo do većeg broja zastoja na prugama na istoku.

Međutim, pre samo dve godine, STB je odobrio prvo veliko spajanje železnica posle više od dve decenije. U tom sporazumu koji su podržali veliki prevoznici, Kenejdian Pacifik je kupio Kanzas Siti Sautern za 31 milijardu dolara kako bi stvorio železnicu CPKC.

