Na proleće 2024. očkuje se završetak većeg broja deonica

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobracaja i infrastrukture, Goran Vesic rekao je danas da je planirano da deo obilaznice oko Beograda, od mosta na Savi kod Ostružnice do Bubanj potoka, bude puštena u saobraćaj u junu naredne godine, a da brza saobraćajnica Novi Beograd-Surčin bude završena u martu.

“U ovom trenutku radi se petlja Avala, tunel Beli potok kao i izlaz na samoj petlji Bubanj potok prema Beogradu. Ovo su sve radovi koji su preostali kako bi taj deo naše obilaznice, koji je inace dužine 47,7 kilometara, bio završen“, rekao je Vesić za RTS.

Ministar je napomednuo da se očekuje ugovaranje poslednjeg dela obilaznice od Bubanj potoka do Pančeva sa velikim drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče.

„Činjenica je da se najviše radova na obilaznici dešava od 2014. godine, od kada je Aleksandar Vučić stavio infrastrukturne projekte kao prioritet svoje politike“, rekao je Vesić.

On je naveo kako je na početku auto-puta „MIloš Veliki“ ostalo da se završi još osam kilometara od Novog Beograda do Surčina.

“Nedavno sam obišao tu saobraćajnicu. Ostalo nam je od osam kilometara da završimo deo oko okretnice na Novom Beogradu i to ce biti najbrži izlaz građanima koji žive u ovom delu grada na auto-put ‘Miloš Veliki’. Ova saobracajnica po planu treba da bude puštena u martu sledeće godine i kako stoje stvari tako će i biti jer je završeno u ovom trenutku preko 80 odsto saobraćajnice”, izjavio je Vesić.

Dodao je kako je na deonici Preljina Požega ovog auto-puta završeno oko 55 pročenata radova, jer je ona dosta komplikovana.

„Na tom potezu imamo Tunel Laz, gde je urađen iskop 82 odsto, procenjen datum probijanja tunela je mart 2023. godine za desnu cev i maj 2023. godine za levu tunelsku cev. Zatim tu je i tunel Munjino brdo, tu je iskop 62 odsto, ukupno je urađeno preko 54 odsto radova, procenjen datum probijanja tunela je maj 2023. godine“, precizirao je Vesić.

Naveo je da se kod Lučana paralelno izvode radovi i rešavaju se problemi eksproprijacije, kao i kod Prilipca.

Vesić je govorio i o važnosti Fruškogorskog koridora, zahvalljujući kome će Novi Sad dobiti dva nova mosta, a tunel ispod Fruške gore dužine 3.550 metara će doprineti ubrzavanju saobraćaja, smanjenju potrošnje goriva o očuvanju Nacionalnog parka Fruška Gora.

Ministar je rekao da se na železnici, osim 108 kilometara brze pruge Novi Sad-Subotica, radi i na pripremi izgradnje brze pruge Beograd-Niš dužine 210 kilometara, gde bi radovi trebalo da počnu 2014. a da budu završeni 2028. godine.

Vesić je još naveo radove na pruzi Niš–Preševo duge 130 kilometara za brzine do 160 kilometara na čas, zatim 150 kilometara pruge Stalać-Kraljevo-Ribnica za brzine do 120 kilometara na čas i od Valjeva do Vrbnice prema Crnog Gori.

(Tanjug)

