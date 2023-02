Na Sajmu turizma u BG 350 izlagača iz 33 države, prvi put se predstavlja Alžir

BEOGRAD – Na Međunarodnom sajmu turizma i Međunarodnom sajmu hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca – Oprema, koji će biti održani od 23. do 26. februara na Beogradskom sajmu pod sloganom „Kad je odmor nije teško“, učestvovaće oko 350 izlagača iz 33 države, među kojima je i osam novih država sa afričkog kontinenta, najavili su danas organizatori.

Ovogodišnji sajam će biti najuspešniji do sada, rečeno je na konferenciji za medije na Beogradskom sajmu.

Koordinator 44. Međunarodnog sajma turizma Dragan Žečević zahvalio je Ministarstvu turizma i omladine na podršci i istakao da je Kina ovogodšnji partner sajma.

Zečević je najavio bogat program koji je Kina pripremila i ukazao na sve čari koje ona nudi, od gastronomije do turističkih potencijala.

Podsetio je da će biti održan i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca-Oprema i poručio da će ova godina biti bolja nego sve prethodne.

Zečević je rekao da je ovo godine u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine i Ministarstvom spoljnih poslova obezbeđen dolazak više zemalja sa afričkog kontinenta.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić izrazio je nadu da će ovaj sajam biti najuspešniji do sad i naveo da tome ide u prilog činjenica da je izdato svih 10.000 kvadrata.

Rekao je da će biti prisutno 350 izlagača, kao i da je prisustvo potvrdilo više od 30 država, a među njima je i osam novih država sa afričkog kontinenta.

„Među njima treba istaći Aližir koji po prvi put učestvuje“, rekao je Kandić.

Kada je reč o Kini, ovogodišnjem partneru sajma, podsetio je da su tokom 2019. godine Kinezi bili prvi po broju dolazaka u Srbiji, a drugi po broju noćenja.

Kandiće je dodao da će i novouspostavljena avio-linija do Kine pojčati taj trend.

Predstavnik ovogodišnjeg partnera NR Kine Šju Hong izrazio je zahvalnost organizaciji Sajma i Ministarstvu turizma i omladine.

On je rekao da će Kina na svom štandu „Peking“ predstaviti svoju kulturu, resurse, kao i da će poseban prostor biti namenjen dostignućima postignutim sa Beogradom.

Šju je rekao da je ovo način za produbljivanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i da su turistička saradnja i razmena most za unapređenje odnosa dve zemlje.

Takođe, poželeo je mnogo uspeha u organizaciji u ime Ambasade NR Kine.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović rekla da će tokom četvorodnevnog sajma biti predstavljeni potencijali naše zemlje na najbolji mogući način, kao da će posetioci dobiti ideju kako da Srbiju dožive na pravi način.

Mi ćemo se potruditi da na različite načine dočaramo upravo ono što Srbija nudi, rekla je Labovićeva.

„Napravićemo jednu kombinaciju tradicionalnog i modernog, ponovo ćemo se poslužiti i nekim novim tehnologijama kako bismo posetiocima pružili priliku da malo zakorače na neku od destinacija u Srbiji i time motivišemo da svoj odmor provedu u Srbiji“, naglasila je.

Ona je podsetila da će na sajmu biti prisutne 33 i zemlje, sve zemlje iz regiona, zatim iz Evrope, kao i zemlje iz Afrike prema kojima tek treba da se otvorimo kao turistička desitnacija.

Labovićeva je rekla da će u okviru štanda TOS biti predstavljeni i suizlagači, kao što su JP Skijališta Srbije, Zavod za zastitu prirode Srbije, Beogradski muzej i drugi.

Sekretarka Udruženja za turizam u Privrednoj komori Srbije Tijana Maljković najavila je da će biti mnogo poslovnih B2B sastanaka koji imaju značaj za unapređenje i razvoj turizma.

„Do sada na portalu, koji je i dalje otvoren za prijave, imamo više od 200 zakazanih sastanaka“, rekla je Maljkovićeva.

S obzirom na veliki broj sastanaka, organizovani su posebni poslovni susreti sa predstavnicima delegacije Kine, kao i članovima delegacije afričkih zemalja.

Maljkovićeva je rekla da će štand PKS biti postavljen u hali 1 i da će na njemu biti predstavljeno 30 članova.

„Prosle godine smo imali upola manje izlagača na našem štandu, tako da se nadamo da će ih svake godine što više biti“, rekla je Maljkovićeva.

Radno vreme Sajma turizma i Sajma hotelsko-ugostiteljske opreme je od četvrtka 23. februara, do subote, od 10 do 19 časova, a u nedelju 26. februara od 10 do 18 časova.

Cena pojedinačne ulaznice je 450 dinara, grupne (minimum osam osoba) 300, a poslovne ulaznice sa paketom pogodnosti 3.000 dinara.

Cena parkinga po satu je 200 dinara.

