Na Sajmu vina i vinarije sa KiM, imaju odlična vina

BEOGRAD – Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je sajam vina koji se održava u okviru inicijative „Otvoreni Balkan“ jedan od najboljih sajmova u ovom delu Evrope i istakao da su svoje mesto našle i vinarije sa prostora Kosova i Metohije.

On je kazao da na Sajmu vina učestvuje šest vinarija iz južne pokrajine.

„Sve sam ih obišao i moram da kažem da imaju fantastična vina. Čini mi se da na prostoru Kosova i Metohije, kako severno, tako i južno od Ibra možemo da se pohvalimo fantastičnom tehnologijom i svim ostalim kada je reč o proizvodnji vina“, rekao je Petković prilikom obilaska Sajma vina „Otvoreni Balkan“.

On je dodao da Kancelarija za Kosovo i Metohiju pored svih projekata posebno vodi računa i o poljoprivrednom aspektu razvoja srpskih sredina.

„U tom smislu odvajamo značajan novac za naše vinograde i vinarije. Gotovo da nema vinarije koju nismo podržali,a to ćemo činiti i u narednom periodu kao Kancelarija, pored svih subvencija i mogućnosti koje daje Ministarstvo poljoprivrede Vlade Republike Srbije- rekao je Petković.

On je dodao da su mir i stabilnost najvažniji.

„Tu smo da promovišemo mir, saradnju i stabilnost. To je ono što nam je važno i čini mi se da se to vidi na svakom koraku ovog divnog Sajma „Otvoreni Balkan“. Otvorenih srca, otvorene duše zajedno, uz vino, treba da imamo ono što nas spaja, jer to je jedini način kako možemo da idemo napred, u pravcu budućnosti, našeg Kosova i Metohije i naših srpskih sredina“, poručio je Petković.

On je dodao da mnogi vinari i vinarije sa Kosova i Metohije imaju mnoga priznanja i da ne sumnja da će u tom pravcu nastaviti i kada je reč o takmičarskom delu Sajma, kao i da veruje da će neka nagrada otići na Kosovo i Metohiju.

(Tanjug)

