Na Zlatiboru 15. Turistički forum Srbije

Turistički forum Srbije na Zlatiboru je okupio predstavnike lokalnih turističkih organizacija, turističke privrede i stručnjake iz zemlje i regiona radi razmene iskustava i definisanja zajedničkih pravaca razvoja turizma, saopšteno je danas.

Forum se održava 15. put od srede, 24. septembra, do sutra, 26. septembra, a organizatori su Turistička organizacije Srbije (TOS) i Turistička organizacije Zlatibor.

Glavna tema je „Turizam i održiva transformacija“, u skladu s ovogodišnjim Svetskim danom turizma.

Akcenat je stavljen na inovacije, digitalizaciju, održivi razvoj i unapređenje turističke ponude Srbije, a diskusije i radionice su obuhvatile izazove i prilike na svetskom i domaćem tržištu, piše u saopštenju TOS-a.

Direktorka TOS-a Marija Labović je rekla da Zlatibor iz godine u godinu potvrđuje svoj status jednog od najtraženijih i najposećenijih turističkih centara Srbije, a govorili su i predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović, pomoćnica ministra turizma i omladine Višnja Rakić i direktor TO Zlatibor Vladimir Živanović.

Najavljena je 40. dodela nacionalne nagrade „Turistički cvet“. Novina je da će o ovogodišnjim laureatima odlučivati i publika glasanjem na sajtu TOS-a, dok će stručni žiri odabrati po tri kandidata u svakoj kategoriji.

(Beta)

