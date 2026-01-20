Naftna industrija Srbije traži novu dozvolu za rad od SAD

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je zahtev američkoj administraciji (OFAK) da dozvoli da nastavi operativni rad, dok se vode razgovori o kupoprodaji između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a, izjavila je u utorak ministarka energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović Handanović. Ona je za Radio-televiziju Srbije rekla da još nije došlo do kupoprodajnog ugovora već da se stiglo do osnovnih odredbi budućih ugovora u vezi sa promenom vlasništva NIS-a. „Ostaje još dosta posla da se uradi da bi se ceo ugovor i dogovorio. Međutim, ono što je važno jeste da su se ruski većinski vlasnici, znači Gaspromnjeft, dogovorio sa MOL-om o osnovnim principima i da je NIS podneo zahteve OFAK-u“, rekla je Đedović Handanović. Kako je navela, da li će to i odobriti američka administracija ostaje da se vidi do kraja nedelje. Američka administracija uvela je ranije sankcije NIS-u zbog većinskog udela ruskih kompanija u vlasništvu te firme, odnosno jer smatra da NIS svojim profitom pomaže ratni napor Rusije u ratu protiv Ukrajine. Srbija je imala kao cilj da u procesu prodaje ruskog udela poboljša svoju poziciju u NIS-u i, prema rečima ministarke, u tome je i uspela. „Srbija je sa MOL-om potpisala memorandum o razumevanju prema kome će Srbija biti u mogućnosti da poveća svoje učešće u NIS-u za pet odsto. MOL se obavezao da održi nivo rada rafinerije iz prethodnih godina, kao i da ga poveća ako se potrebe povećaju“, rekla je Đedović Handanović. MOL je zainteresovan da otkupi 56,15 odsto i kada do te transakcije dođe onda bi Srbija mogla da poveća svoj udeo za pet odsto, a u okviru toga bi i arapski partneri mogli da uzmu učešće. (beta/cmg)