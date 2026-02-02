Naftna industrija Srbije u 2025. godini poslovala sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara

Naftna industrija Srbije (NIS) poslovala je u 2025. godini sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara, objavila je danas kompanija na sajtu.

„NIS grupa je u 2025. godini, uprkos izuzetno složenim uslovima za poslovanje, uspela da očuva uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i da zadrži socijalnu stabilnost zaposlenih. Međutim, kompleksne okolnosti, pre svega rad pod uticajem sankcija Ministarstva finansija SAD, imale su značajan uticaj na finansijske i operativne rezultate NIS-a“, navedeno je u izveštaju o poslovanju.

Na rezultate poslovanja, kako je navedeno, u prošloj godini odrazile su se i niže cene nafte, jer je prosečna cena nafte tipa Brent bila 69,1 dolar za barel, što je 14 odsto niže u poređenju sa 2024. godinom.

Pored toga, na rezultate su uticale skupe zalihe nafte, negativni uticaj računovodstvenog efekta obezvređenja aktiva u Bugarskoj i Rumuniji, kao i rezultat HIP-Petrohemije koja je u 2025. godini zabeležila gubitak od 10,27 milijardi dinara.

„NIS grupa je u takvim uslovima poslovanja uspela da očuva pokazatelj EBITDA na pozitivnom nivou od 22,2 milijarde dinara, dok je u razvojne projekte u svim oblastima biznisa investirano 28,1 milijardu dinara. Pored oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, nastavljen je i razvoj maloprodajne mreže u Srbiji, kao i program izgradnje solarnih elektrana na objektima kompanije“, piše u izveštaju.

Obračunate obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda NIS grupe u prošloj godini iznose, kako je navedeno, 207 milijardi dinara, dok je na ime dividende za 2024. godinu bruto izdvojeno 4.595.042.072 dinara.

Ističe se da je zaduženost prema bankama smanjena za 29 odsto u odnosu na 2024. godinu i na dan 31. decembra 2025. godine iznosi 396,3 miliona evra.

Te, kako je navedeno nepovoljne okolnosti uticale su da NIS grupa u 2025. godini zabeleži gubitak u iznosu od 5,6 milijardi dinara.

Dodaje se da kada je reč o operativnim pokazateljima, u 2025. godini proizvedeno je 1,124 miliona uslovnih tona nafte i gasa, dok ukupan obim prerade sirove nafte i poluproizvoda iznosi 3,095 miliona tona. Ukupan promet naftnih derivata je 3,023 miliona tona.

„NIS je u 2025. godini nastavio da podržava i društveno odgovorne projekte i da ulaže u dobrobit zajednice, posebno njenih najmlađih članova. U okviru ciklusa programa društvene odgovornosti ‘Zajednici zajedno’ za 2025. godinu odabrana su 24 projekta u 13 partnerskih gradova i opština širom Srbije za koje je NIS izdvojio 144,5 miliona dinara“, naveo je NIS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com