Najava poskupljenja goriva u BiH: Očekuje se 1,5 evra za litar dizela

Stručnjaci za energetiku u Bosni i Hercegovini najavljuju nova poskupljenja goriva pošto je cena barela nafte na svetskim berzama premašila 92 dolara.

“Litar dizela mogao bi u narednoj sedmici koštati i preko tri konvertibilne marke (oko 1,53 evra)”, rekao je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, preneli su banjalučki mediji.

On je ocenio da, ako cena nafte na berzama dostigne 100 dolara po barelu, u BiH se može očekivati između 3,50 do 3,80KM (1,80 do 1,95 evra) po litru dizela.

Razlika u cenama dizela na benzinskim pumpama u Federaciji BiH dostiže i do 0,50 KM (0,25 evra) po litru, podaci su Ministarstva trgovine tog entiteta.

“Maloprodajne cene dizelskog goriva (BAS EN 590) trenutno se kreću u rasponu od 2,41 do 2,96 (1,23 do 1,51 evra) po litru, uz primetne razlike između prodajnih mesta”, saopštilo je Ministarstvo.

Objasnili su da su te razlike rezultat primene mera o ograničenju marži, s obzirom na to da se zalihe nabavljene po ranijim cenama prodaju po starim cenovnicima, dok se nove isporuke formiraju prema aktuelnim ulaznim troškovima.

U cilju zaštite potrošača i stabilizacije tržišta, u Federaciji BiH i dalje su na snazi mere ograničenja marži na naftne derivate.

Cena dizela na pumpama u Banjaluci je od 2,62 do 2,85 KM (1,34 do 1,46 evra) po litru.

Đorđe Savić, predsednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, istakao je da se skok cena goriva u RS očekuje narednih dana, kada bi litar goriva mogao da košta tri KM, (oko 1,5 evra).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com