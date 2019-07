Najesen završetak kraka auto-puta ka Bugarskoj, najavila ministarka

Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da će biti na gradilištu „Istočnog kraka Koridora 10“ – auto-puta ka Bugarskoj, da bi se ubrzao završetak preostalih jedan odsto radova, i izrazila nadu da bi kompletan put mogao da bude pušten u saobraćaj najesen.

„Ostalo je oko jedan odsto radova da se završi i očekujemo da će na jesen moći da se auto-put do granice s Bugarskom pusti u potpunosti“ u saobraćaj, rekla je Mihajlović novinarima u kampu „Koridora Srbije“ u Beloj Palanci.

Istakla je da će do subote uveče, s državnim sekretarima i pomoćnicima u Ministarstvu i direktorima javnih preduzeća, biti na gradilištu, „kako bismo pomogli da se završe radovi, kao što smo to uradili u Grdelici, gde je auto-putem do sada prošlo oko pola miliona vozila“.

Navela je da je put ka Bugarskoj je važan jer je tranzitna ruta, ka Turskoj.

Mihajlović je rekla da je, kao i u Grdelici, i na istočnom kraku Koridora 10 ostalo „nekoliko tačaka“ koje treba da se završe, pre svega klizišta i kosina.

„Auto-putevi, uvek kad se grade, znače razvoj, a to već vidimo u Pirotu po punim kafićima i restoranima, kao i po privredi“, ocenila je Mihajlović i dodala da će na gradilištu biti reči i o problemima s pojedinim izvodjačima radova. a razgovaraće i s predstavnicima Pirotskog i Topličkog okruga, lokalnih samouprava, „Slobodne zone Pirot“.

Mihajlović će obići deonice „Istočnog kraka Koridora 10“ s reginalnom direktorkom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravkom Negre, šefom Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stivenom Ndegvom i s ministrom transporta, informacionih tehnologija i komunikacija Bugarske Rosenom Željazkovim.

„Kao i u Grdelici, i ovde je najvažnije da put bude bezbedan, a nakon toga radićemo analize u vezi sa problemima koji su se javljali tokom izgradnje. Izgradnja Koridora 10 je važan nauk za buduće projekte iz novog investicionog ciklusa“, rekla je ministarka.

Ponovila je da ove godine počinje izgradnja nekoliko auto-puteva: Moravskog koridora, deonice Sremska Rača-Kuzmin, Ruma-Šabac-Loznica, a iduće godine prve deonice auto-puta Niš-Merdare-Priština.

Na pitanja novinara o projektima na železnici, Mihajlović je rekla da će ove godine početi radovi na modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad, da radovi na pruzi Niš-Zaječar teku po planu, te će ove godine biti rekonstruisano oko 70 kilometara te pruge, a do iduće godine biće uredjeno i 90 putnih prelaza.

Na pitanje novinara o izgradnji metroa u Beogradu, Mihajlović je rekla da je metro potreban, da je to jedna od najvećih investicija u jugostočnom delu Evrope. „Pričamo o dve linije od oko četiri milijarde evra. Potpisali smo pismo o namerama“, rekla je Mihajlović.

Direktor Sektora za upravljanje i izgradnju u „Koridorima Srbije“ Aleksandar Senić rekao je da je „od 86,9 km ‘Istočnog kraka Koridora 10’ preostalo da se završe radovi na levom poluprofilu auto-puta, od Bancareva do Crvene Reke, u dužini od 12,3 kilometra, uključujući i kosinu C6, gde firma ‘Integral’ treba da uradi galeriju na levom poluprofilu, sličnu onoj koja je radjena u Grdeličkoj klisuri, kako bi sve bilo spremno za puštanje u sobraćaj“.

Ukupna vrednost radova na „Istočnom kraku Koriodora 10“ je 485 miliona evra.

„Na ovoj trasi imamo 87 mostova, pet petlji i pet tunela, od čega su svi izgradjeni, a četiri tunela: ‘Sopot’, ‘Sarlah’, ‘Progon’ i ‘Pržojina padina’ su u potpunost opremljeni i obavlja se kontrola bezbednosti saobraćaja. Tunel ‘Bancarevo’ se oprema i biće završen u najkraćem mogućem roku“, rekao je Senić.

