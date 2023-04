Najskuplja jahta na Sajmu nautike, lova i ribolova košta 450.000 evra

BEOGRAD – Na 43. Međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova, koji je danas otvoren na Beogradskom sajmu, najskuplja jahta košta 450.000 evra, a kako su za Tanjug na štandu Goga Jahting (Yaćting) na kom je izložena rekli – interesovanje za luksuzne jahte postoji, i to već prvog dana sajma.

Model najskuplje jahte je Kranki z35, a najveća potražnja u srednjoj kategoriji je za jahtu istog proizvođača čija se cena, zavisno od opreme kreće između 170.000 i 180.000 evra.

Cene vodenih skutera se kreću od 13.000 do 30.000 evra, čamci od 22.000 do 100.000 evra, a sajamski popusti se kreću oko 20 odsto za plovila do 50 odsto za opremu kao što su odela i ostala oprema za boravak na čamcu i u vodi.

Što se tiče cena, ove godine su nešto više u skladu sa ekonomskom krizom u Evropi, jer su jahte i čamci uglavnom iz uvoza, ali uprkos tome interesovanje postoji.

Kako su za Tanjug rekli neki od izlagača period pandemije je upamćen po znatnom povećanju prodaje čamaca, jahti i plovila te se prodaja tek ove godine postepeno smanjuje.

Od početka rata u Ukrajini, dodaju, cene su poskupele čak tri puta.

Ponuda je odlična, kažu posetioci, a povećano interesovanje objašnjavaju time da je pandemijska kriza donela nove navike koje podrazumevaju boravak na rekama, i u prirodi uopšte.

Posetioci ističu da se radije odlučuju za kupovinu plovila umesto vikendice, jer, kako kažu, plovidba ima potpuno drugačiju dinamiku od odmora na vikendici, i za ljubitelje ribolova predstavlja idealan odmor.

Na ovogodišnjem sajmu izlagači su pripremili ponudu sa popustima i za opremu za ribolov, a na štandovima se može pronaći gotovo sve – od štapova za pecanje, mamaca i mreža do šatora.

(Tanjug)

