Najveći broj startapa u Srbiji se bavi poljoprivredom

BEOGRAD – Direktor Inicijative Digitalna Srbija Nebojša Bjelotimić kaže da se najveći broj startapa u našoj zemlji bavi tehnološkim rešenjima i inovacijama u oblasti poljoprivrede.

„Mi smo poljoprivredna zemlja, stoga bilo šta što je vezano za poljoprivredu dobija rast. Mi možemo da primetimo u ‘skeneru’ koji smo primenili i koji će izaći sledeće nedelje da je broj startapa koji je vezan za poljoprivredu najmnogobrojniji“, rekao je Bjelotomić za Tanjug.

Bjelotomić je govoreći o trendovima u svetu, ali i u Srbiji, rekao da su u svetu samovozeći (autonomni) automobili veoma blizu primene, kao i da mreža zasnovana na blokčejn tehnologiji WEB3 (treće generacije-nova vrsta interneta), sve više prodire u različite grane industrije.

Istkao je da je veoma važno to što je američki proizvođač električnih vozila Rivina otvorio u Srbiji istraživački i tehnološki centar, jer ćemo tako i mi biti u žiži razvoja u oblasti električnih i samovozećih automobila.

On je istakao da je veoma važno sto što je srpskim startapima omogućen pristup globalnoj platformi za startape „Dealroom“, jer sa nje investitori dobijaju informacije i mogu da ulažu u startape.

Inicijativa Digitalna Srbija omogućila je vidljivost domaćih startapa na međunarodnoj platformi „Dealroom“, gde je do sada registrovano oko 250 srpskih startapa.

„Vidljivost srpskog startap ‘ekosistema’ će značajno porasti. ‘Dealroom’ je nešto što je jako referentno, a sama činjenica da 75 ‘ekosistema’ (zemalja) već poseduju svoj ‘Dealroom’ nam govori da je to veoma značajno. Smatramo da je jako bitno da naši startapi iskoriste prednosti postojanja srpskog Dealroom-a“, kazao je Bjelotomić.

Objašnjava da su startapi tehnološke, inovativne, brzorastuće kompanije, ali i da se zbog tako brzog i gase u velikom broju slučajeva.

„Procenat propadanja startapa je užasno veliki. Neki od iskusnijih investitora imaju svoja lična pravila koja kažu da od desetak startapa u koja će investirati, možda će dva, tri imati uspeh koji je vredan pomena, dok će ostali u potpunosti propasti“, naveo je Bjelotomić.

On je rekao da WEB3 mreža, koja je zasnovana na blokčejn tehnologiji sve više primenjuje u različitim granama privrede.

„Blokčejn jeste tehnologija koja ima mogućnosti i potencijal da neke procese u privredi unapredi i prezentuje nam na potpuno drugačiji način. Praktična primena WEB3 rešenja je nešto što je veliki zadatak za sve ljude koji se bave WEB3“, rekao je Bjelotomić.

Sagovornik Tanjuga navodi da bi WEB3 mogao da pomogne u zaštiti podataka korisnka, kao i prilikom provere autentičnosti digitalnih stvari.

„Cela priča je u tome da sa WEB3 imate tačno praćenje svake promene nekog podatka. Primena u oblastima kao što su katastar, medicinski podaci i slično, mogla bi da uveri ljude da su njihovi podaci tako sigurni i da nisu podložni manipulaciji“, naveo je Bjelotomić.

Kaže da će zbog prisustva i investicija velikih kompanija i Srbiji biti u centru razvoja u oblasti električnih i samovozećih automobila.

„Pored Kontinentala, koji je već nekoliko godina tu sa svojim istraživačkim centrom, prošle godine smo dobili Rivijan koji je zaista uzbudljiva firma, pre svega, zato što imaju izuzetan proizvod“, rekao je Bjelotomić.

Kaže da se sve više proizvođača tradicionalnih automobila okreće ka električnim i samovozećim automobilima.

„Ono što će biti jako zanimljivo ove i sledeće godine jeste upravo to što su i stari proizvođači automobila najavili veliki broj električnih vozila. Videćemo dokle će to dovesti… Tako da će to verovatno uticati i na prosečnu cenu automobila, njegovu dostupnost, vidljivost na ulici i drugo“, naveo je Bjelotomić.

