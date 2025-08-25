Najvećih 20 kineskih kompanija u Srbiji prošle godine zaradile milijardu evra

Najvećih 20 kineskih kompanija u Srbiji, posmatrano prema prihodima, prošle godine inkasirale su 865 milijardi dinara odnosno 7,4 milijarde evra i ostvarile 123 milijarde dinara neto dobiti, ili nešto više od milijardu evra, objavio je Forbs (Forbes) Srbija.

U Forbsovoj analizi rada kineskih kompanija u Srbiji navedeno je da je, ukoliko se uzme u obzir ta grupa kompanija, kao i vremenski period od 2022. do prošle godine, trend njihovog poslovanja u uzlaznoj putanji.

Prihodi su, kako je ukazano, pre tri godine iznosili 600 milijardi dinara da bi se potom popeli na 700, a onda i na prošlogodišnjih 865 milijardi dinara.

Dodaje se da je dobit oscilirala, jer je nakon 114 milijardi dinara u 2022. došla nešto lošija 2023. sa 87 milijardi dinara, ali je prošlagodina bila bolja.

Istaknuto je i da su kineske kompanije veliki poslodavci u Srbiji koje su prošle godine povećali broj radnika, pa je tako broj radnika u 20 najvećih kompanija povećan sa 23.000 na 25.000.

Podseća se da najveće kineske kompanije koje posluju u Srbiji mahom dolaze iz rudarskog i građevinskog sektora, kao i iz automobilske industrije, ali ima i nekoliko kompanija koje se bave proizvodnjom tehnike.

Iz Forbsa su naveli da je nekoliko kineskih kompanija, sa liste najvećih koje posluju u Srbiji, u snažnom usponu.

Osnivači većine ovih kompanija su njihove majke firme iz Kine, ali ima i nekoliko čiji su vlasnici kompanije iz Holandije, Kipra, Slovenije.

Podaci iz finansijskih izveštaja pokazuju da Ziđin ubedljivo drži prva dva mesta sa svoje dve glavne kompanije.

Na čelu su Ziđin Koper i Ziđin Majning koji su zajedno ostvarili gotovo 400 milijardi dinara prihoda, odnosno, više od 45 odsto ukupnih prihoda 20 najvećih kineskih kompanija.

Još drastičnija je razlika kada se posmatra dobit, jer su samo te dve kompanije zaradile 113 milijardi dinara, što je oko 92 odsto dobiti firmi koje su uzete u razmatranje.

Te firme su, kako je navedeno, i veliki poslodavci, jer Ziđin Koper ima oko 6.000 zaposlenih, a Ziđin Majning gotovo 1.300.

Osim Ziđina, još jedan kineski investitor sa snažnim rastom je Mint, koji je prema podacima iz finansijskih izveštaja unazad tri godine praktično duplirao prihode svake godine.

Rast dobiti išao je po još višim stopama tako da je prošlu godinu ta kompanija završila s profitom od 5,5 milijardi dinara, dok je broj zaposlenih pobećan sa 1.663 na 2.553.

Iz Forbsa su naveli da je među uspešnim firmama i Linglong u Zrenjanina, čiji se prihod, kako ova investicija napreduje, uvećavao višestruko, a čak četiri puta prošle godine.

Ipak, kako se dodaje, investiranje je anuliralo mogućnost ostvarivanja dobitka pa je unazad tri godine, Linglong u finansijski izveštaj pisao gubitke veće od milijardu dinara.

Istovremeno, Linglong je prošle godine značajno povećao broj zaposlenih – sa 1.176 na 1.743.

Prihode je u poslednje tri godine duplirao i JCHX Kinsey Mining Construcion, a treba dodati i kompaniju China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd. ogranak Beograd koja je gradila kineski Kulturni centra u Beogradu, a između ostalog angažovani su i na Dunavskom koridoru, izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i modernizaciji aerodroma u Nišu.

Prihod je poslednje godine duplirala i kompanija Power construction corporation of China limited koja je izvođač radova na obilaznici oko Beograda.

Takođe, drugoj kompaniji iz ove grupe, Powerchina International Group Limited Ogranak Beograd, povereni su drugi važni infrastrukturni projekti – Nacionalni fudbalski stadion, EXPO i Beogradski metro, objavio je Forbs.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com