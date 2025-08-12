NALED: Opada poverenje u sistem javnih nabavki u Srbiji

U Srbiji je nešto manje od dve petine građana upoznato sa sistemom javnih nabavki, što je na istom nivou kao i ranijih godina, ali u poređenju sa prethodnim talasom merenja, za gotovo 20 odsto se povećao broj onih koji izražava nepoverenje u to da se nabavke sprovode na pravedan i transparentan način, pokazalo je novo istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) o stavovima građana, ponuđača i naručioca za 2024/25.

Istovremeno raste interesovanje građana za uvid u trošenje javnih sredstva.

Prema istraživanju koje je sproveo NALED za potrebe Projekta za odgovorno upravljanje uz podršku Vlade Švedske, poverenje u sistem je blago opalo i među ponuđačima i naručiocima, ali najveći broj i dalje veruje da se nabavke sprovode u skladu sa zakonom.

„Anketirani ponuđači su u protekle četiri godine učestvovali u 32 postupaka u proseku pri čemu je neki drugi kriterijum osim najniže cene korišćen u sedam. Sve više učesnika podržava da se kao glavni kriterijum u javnim nabavkama koristi kvalitet, i taj udeo je porastao sa 60 na 78 odsto“, rekla je drektorka Odeljenja za dobru upravu u NALED-u Ana Ilić.

Navela je da poslednji izveštaj Kancelarije za javne nabavke potvrđuje da dolazi do promena i u praksi, s obzirom da je učešće postupaka u kojima cena nije bila jedini kriterijum za dodelu ugovora dvostruko uvećano u roku od godinu dana – sa 4,5 na blizu 10 odsto.

„To nas ohrabruje da mere koje smo inicirali kreću da daju rezultate i da treba nastaviti tim putem“, istakla je Ilić.

Od 1. januara prošle godine stupile su na snagu dve usvojene preporuke Sive knjige NALED-a u vezi sa primenom zelenih i kriterijuma kvaliteta kod pojedinih nabavki.

Tako je kod nabavke arhitektonskih, inženjerskih ili savetodavnih usluga, kao i kod usluga prevođenja ili razvoja računarskog programa, naručilac ne može odrediti cenu kao jedini kriterijum za dodelu ugovora, a kod nabavki fotokopir papira, računarske i kancelarijske opreme, klima uređaja i sredstava za čišćenje, obavezno je korišćenje ekoloških kriterijuma.

(Beta)

