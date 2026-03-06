Naredne sedmice u Beogradu susret učesnika Expo 2027, uz ućešće predstavnika više od 120 država

Vlada Srbije najavila je danas da će se u Beogradu, od 10. do 12. marta, održati drugi po redu Susret učesnika specijalizovane međunarodne izložbe "Expo 2027" Beograd (International Participants Meeting – IPM) kome će prisustvovati predstavnici više od 120 zemalja.

U Sava centru, tokom tri dana, više stotina delegata sa svih kontinenata imaće mogućnost da učestvuju u tematskim sesijama i plenarnim sastancima, navedeno je u saopštenju.

Najavljeno je da će se na otvaranju skupa obratiti ministar finansija Srbije Siniša Mali, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkentzes, komesarka „Expo 2027“ Beograd i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i direktor preduzeća „Expo 2027 Beograd“ Danilo Jerinić.

Do sada se za učešće na Expo izložbi u Beogradu, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta naredne godine na temu „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, prijavilo više od 130 zemalja.

beta/cmg

(Beta)

