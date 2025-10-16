Narodna banka Srbije: Zvaničknik MMF ocenio da je monetarna politika Beograda adekvatna

Narodna banka Srbije (NBS) je saopštila danas da su se guverner NBS Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Siniša Mali u Vašingtonu sastali sa zamenikom generalnog direktora MMF Bo Lijem koji je ocenio da je „monetarna politika (Srbije) adekvatna, kao i da su fiskalni parametri u cilju“.

NBS je u saopštenju prenela da in je Li čestitao „na kontinuiranom prudentnom (pametnom, razboritom) vođenju monetarne i fiskalne politike“.

„Verujemo da ćete izazove pretvoriti u šanse“, ocenio je Li, navela je NBS.

Tabakovič i Mali su se sastali i sa direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom,

„Tokom sastanka s Kamerom, istaknuto je da se od Srbije očekuje da na državnom nivou, na čelu sa predsednikom Srbije, analizira različite scenarije razrešavanja krize u vezi sa sankcijama NIS-u, uvažavajući činjenicu da te sankcije nisu samo ekonomsko, već i političko pitanje“, prenela je NBS.

Tabaković i Mali sastali su se s visokim predstavnicima MMF i Grupacije Svetske banke tokom godišnjeg zasedanja tih institucija u Vašingtonu.

Tom podvojeni sastanaka sa Lijem i Kamerom, razmatrane su politike koje se sprovode u Srbiji u uslovima izraženih globalnih izazova, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com