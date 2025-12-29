Narodni pokret Srbije podržava sutrašnji protest proizvođača mleka

Narodni pokret Srbije (NPS) podržava protest proizvođača mleka najavljen za sutra i zahteva da im Vlade Srbije hitno obezbedi dodatna sredstva zbog poremećaja na tržištu, rekao je danas predsednik NPS i poslanik Miroslav Aleksić.

Podsetio je da je Skupština Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja odlučila da sutra, u utorak, 30. decembra ,od 11 do 13 časova bude protest proizvođača mleka ispred Skupštine grada Kraljeva, kada će „u minut do 12“ proizvođači prosuti tone mleka zbog alarmantne situacije u mlečnom govedarstvu.

„Umesto što država baca pare na besmislene projekte kao što je Ekspo, neophodno je usmeriti novac proizvođačima hrane u Srbiji kako se ne bi nastavio desetogodišnji trend pada poljoprivrede. Mlečni sektor je pred potpunim slomom, a ministar poljoprivrede svesno relativizuje problem i javnosti šalje poruke koje vređaju zdrav razum i proizvođača i građana”, ukazao je Aleksić u saopštenju.

Kako je dodao, po navodima proizvođača otkupna cena sirovog mleka u Srbiji je pala na 40 do 50 dinara po litru, dok su troškovi proizvodnje već iznad 65 do 70 dinara, što znači da farmeri svakim litrom mleka prave gubitak, dok u maloprodaji građani mleko plaćaju i preko 150 dinara po litru.

Po oceni Aleksića, jasno je da u tom lancu jedini koji nema zaštitu je domaći proizvođač.

„Zbog pada cena mleka u Evropskoj uniji, Srbija je preplavljena jeftinim uvoznim mlekom i mlečnim proizvodima često sumnjivog kvaliteta dok država ne sprovodi nikakvu ozbiljnu kontrolu. Nekontrolisani uvoz direktno obara domaće cene, a mlekare to koriste kao izgovor da smanjuju ili obustavljaju otkup od domaćih farmera”, objasnio je on.

Ukazao je da država „beži od odgovornosti i gura probleme pod tepih, dok se hiljade gazdinstava gase, krave završavaju u klanicama, a Srbija gubi proizvodnju strateške hrane“.

Zemlja koja ne može da zaštiti sopstvenu proizvodnju mleka, rekao je Aleksić, ne može govoriti o ozbiljnoj agrarnoj politici.

„Zahtevamo hitnu reakciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vlade Srbije u cilju zaštite domaćih proizvođača mleka. Mlekarstvo je jedan od ključnih sektora domaće poljoprivrede i važan stub prehrambene sigurnosti. Bez jasne podrške države i dugoročnih mera opstanak proizvođača mleka je ozbiljno ugrožen, što može imati trajne posledice po celokupnu ekonomiju i društvo”, ocenio je Aleksić.

(Beta)

