Narodni pokret Srbije: Snižavanje granice za crvenu zonu sramna i štetna odluka

Narodni pokret Srbije zatražio je danas da se preispita i stavi van snage odluka Saveta Agencije za energetiku Srbije o snižavanju granice za „crvenu zonu“ sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

„Dok nam ‘nenadležni’ (predsednik Srbije Aleksandar Vučić) govori o sniženju cena namirnica, pre samo tri dana Savet Agencije za energetiku doneo je odluku kojom se granica za ‘crvenu zonu’ u tarifnom sistemu obračuna utrošene električne energije snižava sa 1.600 kWh na 1.200 kWh“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da to znači da će domaćinstva već pri znatno manjoj potrošnji ulaziti u najskuplju tarifu, što će od oktobra drastično povećati račune za struju.

Pored toga, kako je navedeno, već je izvesno da od 1. novembra sledi novo, šesto po redu poskupljenje struje od 2022. godine – najmanje sedam odsto.

„Vlast sa jedne strane simbolično snižava cene pojedinih životnih namirnica, dok sa druge strane kroz tarifne sisteme i kontinuirana poskupljenja energenata nemilosrdno puni budžet na račun građana“, navedeno je u saopštenju.

Vlast građanima, kako je istaknuto, svakodnevno servira bajke poput „brige za standard naroda“, dok istovremeno sprovodi mere koje „direktno udaraju na kućni budžet“.

(Beta)

