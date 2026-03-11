NBS: Bruto devizne rezerve na kraju februara iznosile 29,8 milijardi evra

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da su bruto devizne rezerve na kraju februara iznosile 29,8 milijardi evra i dostigle su najviši nivo posmatrano krajem meseca, a u odnosu na kraj januara povećane su za 421,3 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 169,7 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navedeno je u saopštenju.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju februara iznosile su 25,2 milijardi evra, i takođe su bile na svom najvišem nivou posmatrano krajem meseca.

U odnosu na kraj januara bile su veće za 297,1 milion evra.

Kako je navedeno, najveći prilivi u devizne rezerve u februaru ostvareni su po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 150,1 milion evra.

Takođe, veći prilivi ostvareni su i po osnovu neto prodaje državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, u iznosu od 53,6 miliona evra, kao i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 48,5 miliona evra.

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu intervencija NBS na domaćem deviznom tržištu prodajom deviza u iznosu od 230 miliona evra od čega se, kako je objašnjeno, 30 miliona evra odnosi na prodaju deviza ugovorenu krajem januara, a koja je izvršena/saldirana, odnosno imala efekat na odliv deviza u februaru, a 200 miliona evra na prodaju deviza ugovorenu i saldiranu u februaru, u skladu sa uobičajenim tržišnim principima.

Ostali odlivi realizovani su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 155 miliona evra.

iz NBS su naveli da su neto tržišni efekti bili pozitivni, u iznosu od 554,1 milion evra, arezultat su kretanja na međunarodnim tržištima – pre svega povećanja cene zlata u dolarima za oko 4,8 odsto, kao i jačanja dolara u odnosu na evro za oko jedan odsto.

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, na kraju februara su iznosile rekordnih 53.411 kilograma i imale su vrednost od 7,5 milijardi evra, što je činilo 25,5 odsto bruto deviznih rezervi.

Tokom februara zlatne rezerve povećane su za 326,2 kilograma, kupovinom 26 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije Serbia Ziđin koper.

Takođe, u februaru je došlo do povećanja vrednosti zlatnih rezervi u evrima za 463,9 miliona evra, najvećim delom usled delovanja tržišnih faktora (rast cene zlata u dolarima, kao i jačanja dolara u odnosu na evro), a manjim delom usled kupovine (povećanja količine) zlata tokom meseca.

Tokom 2026. godine zlatne rezerve su povećane za oko 0,9 tona, dok je njihova vrednost povećana za 1,3 milijarde evra (u ambijentu rasta vrednosti fine unce zlata u dolarima za oko 21,2 odsto i slabljenja dolara u odnosu na evro za oko 0,6 odsto na međunarodnom tržištu).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 535,4 miliona evra i bio je za 70,9 miliona evra veći nego u januaru 2026. godine.

Od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu zabeleženi obim trgovine devizama iznosio je jednu milijardu evra.

U februaru 2026. godine vrednost dinara je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je u toku prva dva meseca 2026. godine zabeleženo nominalno slabljenje dinara prema evru za 0,1 odsto.

NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u februaru prodala 200 miliona evra.

Od početka godine NBS je prodala 810 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com