NBS: Bruto devizne rezerve na kraju janaura 29,39 milijardi evra

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da su bruto devizne rezerve Srbije na kraju januara 2026. iznosile 29,39 milijardi evra i u odnosu na kraj decembra 2025. povećane su za 388,4 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 167,6 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navedeno je u saopštenju.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 24,95 milijardi evra i u odnosu na kraj decembra 2025. godine bile su veće za 318,4 miliona evra.

Prilivi u devizne rezerve u januaru, kako je navedeno, ostvareni su po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka, donacija, upravljanja deviznim rezervama i po drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 181,3 miliona evra.

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu intervencija NBS na domaćem deviznom tržištu neto prodajom deviza u iznosu od 525 miliona evra.

Kako je precizirano, od toga se 55 miliona evra odnosilo se na kupovinu deviza ugovorenu krajem decembra 2025. godine (koja je izvršena/saldirana, odnosno imala efekat na priliv deviza u januaru 2026. godine), 580 miliona evra na prodaju deviza ugovorenu i saldiranu u januaru, dok se prodaja u iznosu od 30 miliona evra, zaključena na kraju januara, saldira i ima efekat na odliv deviza u februaru, u skladu sa uobičajenim tržišnim principima.

Ostali odlivi realizovani su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 144,6 miliona evra.

Iz NBs su ukazali da su neto tržišni efekti bili pozitivni, u iznosu od 876,7 miliona evra, a rezultat su kretanja na međunarodnim tržištima – pre svega povećanja cene zlata u dolarima za oko 15,6 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro za oko 1,6 odsto.

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, na kraju januara su iznosile rekordnih 53.084,8 kilograma i imale su vrednost od 7,12 milijarde evra, što je činilo 24,3 odsto bruto deviznih rezervi, objavila je NBS.

Tokom januara zlatne rezerve povećane su za 577,1 kilograma, kupovinom 46 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije Serbija Ziđn koper, što predstavlja do sada najveću mesečnu kupovinu zlatnih poluga od ove kompanije.

Takođe, u januaru je došlo do povećanja vrednosti zlatnih rezervi u evrima za 933,8 miliona evra, najvećim delom usled delovanja tržišnih faktora (rasta cene zlata u dolarima, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro), a manjim delom usled kupovine (povećanja količine) zlata tokom meseca.

Dodaje se da je obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 464,5 miliona evra i bio je za 500,4 miliona evra manji nego u decembru 2025.

U januaru 2026, dinar je nominalno oslabio u odnosu na evro za 0,1 odsto, a NBS je na međubankarskom deviznom tržištu prodala 610,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, navedeno je u saopštenju.

