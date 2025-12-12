NBS: Devizne rezerve u novembru uvećane na oko 29,37 milijardi evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju novembra ove godine iznosile oko 29,37 miliona evra, i dostigle su najviši nivo posmatrano krajem meseca, saopštila je danas NBS.

U odnosu na kraj oktobra devizne rezerve povećane su za 2,5 miliona evra.Taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,2 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju novembra iznosile su oko 24,98 milijardi evra, i u odnosu na kraj oktobra manje su za 11,9 miliona evra.

Najveći uticaj na povećanje deviznih rezervi imali su pozitivni neto tržišni efekti u iznosu od 285,8 miliona evra, koji su rezultat kretanja na međunarodnim tržištima – pre svega povećanja cene zlata u dolarima za oko 4,5 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro za oko 0,2 odsto.

Prilivi u devizne rezerve u novembru ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama, izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka, donacija i po drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 95,6 miliona evra.

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i plaćanja drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 213,9 miliona evra, kao i po osnovu intervencija NBS na domaćem deviznom tržištu prodajom deviza u iznosu od 165 miliona evra (od ukupno ugovorene prodaje tokom novembra u iznosu od 210 miliona evra, 45 miliona evra zaključenih tokom poslednja dva radna dana novembra saldirano je u decembru, u skladu sa uobičajenim tržišnim principima).

Rezerve zlata su na kraju novembra iznosile rekordnih 52.407,3 kilograma i imale su vrednost od 6,09 milijardi evra, što je činilo 20,8odsto bruto deviznih rezervi.

Tokom novembra zlatne rezerve povećane su za 250,9 kilograma, kupovinom 20 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije Srbije Zidjin kuper (SERBIA ZIJIN COPPER).

U novembru je došlo do povećanja vrednosti zlatnih rezervi u evrima za 279,5 miliona evra, većim delom usled delovanja tržišnih faktora (rast cene zlata u dolarima, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro), a manjim delom usled kupovine zlata tokom meseca.

Za jedanaest meseci 2025. godine zlatne rezerve su povećane za oko 4,3 tone, dok je njihova vrednost povećana za 2,21 milijardu evra (u ambijentu rasta vrednosti fine unce zlata u dolarima za oko 60,5 odsto i slabljenja dolara u odnosu na evro za oko 10,2 odsto na međunarodnom tržištu).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u novembru iznosio je 669 miliona evra i bio je za 154,2 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. Za meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 7,17 milijardi evra.

U novembru ove godine dinar je nominalno oslabio u odnosu na evro za 0,1 odsto, dok je posmatrano od početka godine zabeleženo nominalno slabljenje dinara prema evru za 0,3 odsto. NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u novembru prodala 210 miliona evra, od početka godine je neto kupila 145 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

