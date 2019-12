NBS: Dobra primena EU propisa omogućila otvaranje Poglavlja 4

BEOGRAD – U Srbiji su implementirane direktive EU u oblasti platnih usluga, elektronskog novca kao i direktive koje se odnose na prava prilikom otvaranja osnovnog računa što je, između ostalog, rezultiralo otvaranjem Poglavlja 4, ocenjuju sagovornici Tanjuga.

Tokom pregovora o priključenju Srbije Evropskoj uniji u ovom Poglavlju se ne očekuju veći problemi jer je u oblasti platnih usluga i sprečavanju pranja novca, Srbija gotovo u potpunosti usklađena sa propisima EU, kaže generalni direktor Direkcije za zakonodavno pravne poslove Narodne banke Srbije Dejan Dević.

„U oblasti sprečavanja pranja novca nas očekuje potpuno usklađivanje sa petom direktivom o sprečavanju pranja novca, a do sada smo veliki broj odredaba iz te direktive inplementirali u svoj sistem“, kaže Dević.

Ocenjuje da će najviše posla biti u oblasti liberalizacije kapitalnih tokova i dodaje da sve zemlje odlažu punu liberalizaciju i integraciju u evropsko tržište do momenta ulaska u EU.

„Očekujemo nakon otvaranja ovog poglavlja i njegovo brzo zatvaranje, ili makar privremeno brzo zatvaranje ovog poglavlja“, kaže Dević.

Ipak u kontekstu evropskih integracija, teško je, kaže, pretpostaviti kada bi Poglavlje 4 moglo biti zatvoreno.

„Mnogo toga ne zavisi od nas samih, mi radimo sve što možemo da budemo uspešni u našim zakonodavnim i institucionalnim reformama a za pregovore je potrebno da postoji volja i spremnost obeju strana“, rekao je on.

Poglavlje 4 pregovora sa EU obuhvata liberalizaciju kretanja kapitala, platne usluge, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

„U svim tim oblastima Srbija je postigla izuzetan uspeh u zakonodavnoj i institucionalnoj reformi što je dovelo i do otvaranja ovog poglavlja“, kaže Delić.

Izmenama Zakona o deviznom poslovanju otvorene su, podseća, nove mogućnosti za privredu i građane jer su liberalizovani kratkoročni tokovi kapitala, a izmenama Zakona o platnim uslugama stvorene su raznovrsne mogućnosti za razvoj tržišta platnih usluga.

„NBS je u 2018. godini uvela takozvani sistem za instant plaćanja, gde se transakcije mogu izvršavati u jako kratkom vremenskom periodu za 1,2 i 1,3 sekunde“, podseća on.

Ove godine došlo je i do značajnih pomaka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma što je, kaže, „dovelo do priznanja na međunarodnom planu“.

„Svi ti faktori su uticali na to da se otvori pregovaračko poglavlje četiri“, zaključuje Delić.

Kada je reč o platnim karticama i obaveznom izdavanju Dine, stanovište NBS je jasno, „ne postoji nikakva diskriminacija drugih platnih sistema“, rekao je Dević odgovarajući na pitanje hoće li i ta tema biti na stolu.

I drugi izdavaoci platnih kartica mogu pod istim uslovima da učestvuju na tržištu platnih usluga u našoj zemlji.

„Što se tiče usklađenosti tog propisa sa pravilima konkurencije, ne vidimo problem zbog toga što želimo da ista pravila koja se primenjuju na nivou EU, primenjuju i u Srbiji“, kaže Dević.

Koordinator Radne grupe za poglavlja 4 i 9 Nacionalnog EU konventa, ekonomista Marko Obradović ocenjuje da je otvaranje pregovaračko poglavlje dobra vest ne samo za Srbiju, nego za ceo region.

To je, kako navodi, dokaz da se proces evropskih integracija u regionu, iako usporen, nije zaustavio.

Očekuje da se tokom pregovora za ovo poglavlje pokrene pitanje pojedinih odredbi Zakona o međubankarskim naknadama i izdavanja DINA kartice, a kao jedna od mogućih tema za razgovore mogao bi biti Zakon o deviznom poslovanju.

(Tanjug)