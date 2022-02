NBS: Inflatorna očekivanja u granicama cilja 3±1,5 odsto

BEOGRAD – Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora se i prema rezultatima januarske ankete, nastavljaju kretati u granicama inflacionog cilja Narodne banke Srbije (NBS) od 3 ± 1,5 odsto, objavila je Narodna banka.

Iz NBS navode da su kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora nastavila da se kreću oko nivoa od 4,0 odsto i da prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u januaru 2023. godine iznositi 4,2 odsto.

Istovremeno, prema rezultatima februarske ankete agencije Blumberg, inflaciona očekivanja finansijskog sektora za februar sledeće godine su nešto niža i iznose 4,0 odsto.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima privrednika, ona su prema rezultatima ankete Ipsosa, u januaru ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznose 6,0 odsto.

Međutim, ocena cenovnih pritisaka i u pogledu inputa i sopstvenih finalnih proizvoda, odnosno usluga, niža je nego u prethodnoj anketi, što bi, kako navode iz NBS, moglo da ukaže na ublažavanje cenovnih pritisaka u privredi.

Inflaciona očekivanjima za dve i tri godine unapred su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža u odnosu na kratkoročna i kreću se u rasponu od 3,0 do 3,5 odsto, za finansijski sektor i od 4,5 do 5,0 procenata u sektoru privrede.

Ovakvi rezultati ankete ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda sadašnju višu inflaciju dozivljavaju kao privremenu, što je ujedno i ocena Narodne banke, kao i većine vodećih centralnih banaka u svetu, navode iz NBS.

Ističe se da usidrenost inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.