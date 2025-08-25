NBS naložila bankama da do 15. septembra pripreme ponude povoljnijih kredita

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je naložila bankama koje odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, da do 15. septembra svoje aktuelne ponude ažuriraju tako da zaposlenima i penzionerima sa redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara ponude te pozajamice po povoljnijim uslovima.

„Mere koje donosimo uvek sagledavamo iz tačke opšteg interesa koji je dugoročno održiv, i motiv za svaku našu odluku jeste da olakšamo život i poslovanje svim našim građanima i privredi. Za NBS nezavisnost nikada nije značila izolovanost od države i ekonomske politike koju vode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije. I ove mere donosimo kako bismo zaštitili i unapredili životni standard naših građana, pre svega onih sa nižim primanjima“, izjavila je povodom novih mera NBS guvernerka Jorgovanka Tabaković.

Banke bi trebalo da po povoljnijoj kamati ponude dinarske potrošačke i gotovinske kredite u iznosu do milion dinara, dinarske kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u toj banci bez ograničenja iznosa, posebne gotovinske kredite do milion dinara i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem i stambene kredite namenjene kupovini prve stambene nepokretnosti.

NBS očekuje da nominalne kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite, kao i na kredite za refinansiranje tih kredita budu za tri procentna poena niže (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto) u odnosu na prosečne kamatne stope po kojima su banke odobravale tu vrstu kredita u julu ove godine.

Očekivanje NBS je i da za posebne gotovinske kredite i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem, nominalne kamatne stope budu za tri procentna poena niže (sa donjom granicom kamatne stope do 10,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala te gotovinske kredite u julu.

Za stambene kredite nominalna kamatna stopa trebalo bi da bude niža za do 0,5 procentnih poena.

Prilikom odobravanja tih pozajmica banke ne bi trebalo da naplaćuju naknade za obradu kreditnih zahteva, kao i da krediti budu u ponudi banke najmanje 12 meseci.

Procena NBS je da će ušteda za građane u delu ukupnih gotovinskih i potrošačkih kredita po tom osnovu u narednih pet godina biti i do 40 milijardi dinara, pri čemu bi ušteda u prvoj godini otplate kredita iznosila i do 12 milijardi dinara.

Takođe, rata kredita građana po pojedinačnom gotovinskom kreditu po ovom osnovu bila bi manja i do 16 odsto u odnosu na standardnu ponudu nekih banaka, odnosno ušteda za ceo period otplate kredita bi iznosila i preko 200.000 dinara, navela je NBS.

Dodatno, rata kredita građana po pojedinačnom stambenom kreditu po osnovu niže kamatne stope bi bila manja i do šest odsto u odnosu na ratu kredita po trenutnoj kamatnoj stopi koje nude neke banke, odnosno za ceo period otplate kredita ušteda bi iznosila i preko 9.000 evra.

NBS je najavila da će pratiti sprovođenje tih mera i analizirati njihov efekat na bankarski sektor, a ukoliko bude potrebno revidiraće date preporuke.

„Prilikom donošenja svih mera Narodna banka Srbije uvek u vidu ima dugoročno održiv opšti interes koji ima uporište u pravičnom odnosu prema ljudima, poziciji Srbije kao države koja ima svoj suverenitet i želi da održi povoljan ambijent za sve tržišne učesnike. Konsolidacija banaka u Srbiji donela je veću stabilnost i koristi za građane, uz efikasnije usluge i rekordnu štednju. Niko, pa ni banke, ne bi trebalo da postoje samo zbog sebe, već zbog klijenata i jedino u toj interakciji, gde se prožima interes svih, može da se očuva i unapređuje postignut uspeh“, istakla je Tabaković.

Dodala je da veruje da će i ovog puta banke pokazati dodatnu spremnost da svoje poslovanje prilagode okolnostima tako da ne ugroze poverenje postojećih i budućih klijenata, čime će sebi obezbediti održivo poslovanje, sigurne prilive i budući rast.

„Bankarski sektor u Srbiji, kao i svi sektori, mora da deli sudbinu privrede i građana, jer samo tako možemo da trajemo“, kazala je Tabaković.

(Beta)

