NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na 5,75 odsto i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne od 4,5 odsto i kreditne olakšice od sedam odato.

Izvršni odbor je imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da se ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji je, nakon usporavanja na 3,8 odsto u maju, ubrzala na 4,6 odsto u junu i 4,9 odsto u julu, najviše zbog uticaja nepovoljnih vremenskih prilika na rast cena hrane, posebno neprerađene početkom poljoprivredne sezone.

Tako je međugodišnji rast cena hrane i bezalkoholnih pića u julu od 8,1 odsto doneo nešto više od polovine ukupne inflacije, navela je NBS.

Ukoliko se posmatra bazna inflacija (po isključenju cena hrane, energije,alkohola i cigareta iz indeksa potrošačkih cena), ona je u julu bila nepromenjena u odnosu na jun i iznosila je 4,7 odsto međugodišnje, čime je prvi put nakon aprila 2024. godine bila niža u odnosu na ukupnu inflaciju.

Izvršni odbor NBS očekuje da Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe Vlade Srbije, kojom su na šest meseci na 20 odsto ograničene marže u trgovini na veliko i malo, doneti niže potrošačke cene, naročito hrane.

U skladu s tim, Izvršni odbor NBS očekuje u septembru znatnije usporavanje međugodišnje inflacije, a potom njeno relativno stabilno kretanje u granicama cilja do kraja godine.

Tokom naredne godine očekuje se dalje popuštanje inflatornih pritisaka po osnovu nižih troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja i efekta slabljenja dolara prema evru, kao i restriktivnog karaktera monetarne politike NBS.

Takođe, slabljenje inflatornih pritisaka u narednoj godini trebalo bi da donese i nova poljoprivredna sezona, dok će u suprotnom smeru delovati niska baza iz septembra ove godine usled donošenja Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe.

Obrazlažući odluku, Izvršni odbor NBS je istakao da je neophodna opreznost u vođenju monetarne politike i zbog toga što je i dalje izražena neizvesnost u međunarodnom okruženju, iako nešto manja nego pre nekoliko meseci, pre svega zbog i dalje neizvesnih budućih trgovinskih politika vodećih svetskih ekonomija, kao i geopolitičkih tenzija.

Sporazum o carinama koji su Sjedinjene Američke Države postigle sa Evropskom unijom uklanja deo rizika, dok je rok za pregovore sa Kinom produžen za dodatnih 90 dana.

Geopolitičke tenzije i dalje predstavljaju znatan rizik za rast svetske cene nafte i prirodnog gasa, iako su one smanjene nakon proglašenja primirja na Bliskom istoku i početka pregovora Rusije i Ukrajine.

Tržišni učesnici ocenjuju da se proces relaksacije monetarne politike Evropske centralne banke približio kraju, dok se za Sistem Federalnih Rezervi (FED) posle duže pauze očekuje nastavak ciklusa smanjenja kamatnih stopa.

Podseća se da je po podacima Republičkog zavoda Srbije za statistiku, potvrđeno da je međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini godine u proseku iznosio dva osdsto.

Po istom izvoru, industrijska proizvodnja je u julu ubrzala međugodišnji rast na 5,5 odsto, a od početka godine na tri odsto, vođena rastom sektora prerađivačke industrije i rudarstva, dok je usporen pad u sektoru energetike.

Istaknuto je da je to u skladu s očekivanjima Izvršnog odbora NBS da će se privredna aktivnost ubrzati u drugoj polovini ove godine i da će tome pre svega doprineti prethodne investicije u automobilsku industriju.

Uz očekivano ubrzanje realizacije državnih infrastrukturnih projekata u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija EXPO 2027“, Izvršni odbor NBS očekuje rast bruto domaćeg proizvoda ove godine od 2,75 odsto, a zatim njegovo ubrzanje na raspon od četiri do pet procenata u naredne dve godine.

Izvršni odbor NBS je ocenio i da se podrška koja omogućava ubrzanje privrednog rasta pruža i merama monetarne politike – održanom relativnom stabilnošću deviznog kursa i obezbeđenim povoljnijim uslovima kreditnog finansiranja, što je rezultiralo dvocifrenim međugodišnjim rastom kreditne aktivnosti prema sektoru privrede i stanovništva i njenim ubrzanjem u julu na 11,4 odsto.

Dodatna podrška kreditnoj, a time i ekonomskoj aktivnosti trebalo bi da dođe i od omogućavanja povoljnijeg zaduživanja mladih za kupovinu prve nepokretnosti, kao i građana sa nižim primanjima i penzionera.

Izvršni odbor NBS će, kako je navedeno, nastaviti da prati i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi od sastanka do sastanka u zavisnosti od podataka koji budu pristizali, izgleda u kretanju inflacije i njenih ključnih faktora, kao i procene efekata donetih mera monetarne politike.

Prilikom donošenja odluka Izvršni odbor NBS će voditi računa da se obezbedi očuvanje finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda privrednog rasta.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 9. oktobra.

