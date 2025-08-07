NBS: Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne od 4,5 odsto i kreditne olakšice od sedam odsto.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da je više faktora zajednički uticalo da cene hrane, posebno neprerađene, na domaćem tržištu ubrzaju rast prethodnih meseci, navedeno je u saopštenju.

Kako je objašnjeno, to su pre svega rast cena pojedinih prehrambenih sirovina na svetskom tržištu i nepovoljne vremenske prilike u dosadašnjem periodu godine, uz smanjene zalihe poljoprivrednih proizvoda iz prethodne godine zbog prošlogodišnje suše.

Takođe, kao posledica rasta svetske cene nafte nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, u junu su povećane i cene naftnih derivata.

Kako je nevedeno, svi ti faktori su u najvećoj meri uticali i da ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji, nakon usporavanja u maju na 3,8 odsto, ubrza u junu na 4,6 procenata.

Procena NBS jeste da bi međugodišnja stopa inflacije i do kraja ove godine mogla da nastavi da se kreće oko gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, tri plus-minus 1,5 odsto, dok bi tokom naredne godine trebalo postepeno da uspori.

Obrazlažući odluku Izvršni odbor je istakao da je neophodna opreznost u vođenju monetarne politike.

Neizvesnost u međunarodnom okruženju, iako nešto manja, još uvek je veoma izražena.

To se pre svega, kako je navedeno, odnosi na buduće trgovinske politike vodećih svetskih ekonomija, kao i geopolitičke tenzije.

Iako su pojedine zemlje postigle sporazume o carinama sa SAD još su prisutna brojna pitanja u vezi sa sprovođenjem postignutih dogovora.

Nakon proglašenja primirja na Bliskom istoku svetske cene nafte i prirodnog gasa su smanjene, međutim, značajan rizik za njihov rast i dalje predstavljaju geopolitičke tenzije, objavila je NBS.

Ukazano je da su oprezan pristup u julu imale i vodeće centralnebanke, Evropska centralna banka i Sistem federalnih rezervi (FED), koje nisu menjale nivoe svojih kamatnih stopa.

Podseća se da je prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromesečju imao je istu dinamiku kao u prvom tromesečju i iznosio je dva odsto međugodišnje, što je ispod očekivanja NBS.

Smanjeno investiciono i potrošačko poverenje, kao posledica nepovoljnog delovanja faktora iz međunarodnog okruženja, ali i protesta i blokada u zemlji, više se odrazilo na privredni rast nego što se prvobitno pretpostavljalo, navedeno je u saopštenju.

Slično prethodnim tromesečjima, rast bruto domaćeg proizvoda, prema proceni Izvršnog odbora NBS, bio je vođen uslužnim sektorima, a zatim prerađivačkom industrijom, gde se vide efekti investicija u automobilsku industriju, dok je u suprotnom smeru delovala smanjena aktivnost u građevinarstvu i energetici.

Ipak, Izvršni odbor NBS očekuje da će u nastavku godine ekonomska aktivnost ubrzati, čemu će prvenstveno doprineti započeto ubrzanje proizvodnje u automobilskoj industriji, kao i realizacija infrastrukturnih projekata predviđenih programom „Srbija Expo 2027“.

Pored toga, Izvršni odbor NBS ocenjuje da se merama monetarne politike – održanom relativnom stabilnošću deviznog kursa i povoljnijim uslovima kreditnog finansiranja, koje je rezultiralo dvocifrenim rastom kreditne aktivnosti prema sektoru privrede i stanovništva (od 10,8 odsto međugodišnje u junu) – obezbeđuje podrška koja omogućava ubrzanje privrednog rasta.

Iz Izvršni odbor NBS su istakli da će nastaviti da prate i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donose od sastanka do sastanka u zavisnosti od podataka koji budu pristizali, izgleda u kretanju inflacije i njenih ključnih faktora, kao i procene efekata donetih mera monetarne politike.

Istovremeno, prilikom donošenja odluka Izvršni odbor NBS će voditi računa da se obezbedi očuvanje finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda privrednog rasta.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor NBS je usvojio avgustovski Izveštaj o inflaciji s novim makroekonomskim projekcijama, koje će detaljnije biti predstavljene javnosti na konferenciji za novinare 13. avgusta, kada će biti dodatno obrazložene i donete odluke monetarne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 11. septembra 2025. godine.

(Beta)

