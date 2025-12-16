NBS ukinula proviziju za menjačke poslove

Ciljevi te odluke su zaštita interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište, saopštila je NBS.

Izvršni odbor NBS je tu meru doneo, kako je prento, „nakon pažljive analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu menjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina menjača primenjuje prodajne kurseve značajno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti“, navedeno je u saopštenju.

Nova mera nema „unapred određeno vremensko ograničenje i primenjivaće se dok god to zahtevaju tržišne okolnosti, a NBS će kontinuirano pratiti situaciju i odlučiti o njenom ukidanju u trenutku potpune stabilizacije“.

NBS je ukazala da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih menjača pojavljivao na menjačkim tablama i potom u javnosti delio kao „psihološki okidač panike“, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja, već je bio moguć isključivo u slučaju kada je menjač istovremeno primenio maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od srednjeg kursa od 1,25 odsto, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od jedan odsto.

Donošenjem nove privremene mere kojom se ukida mogućnost naplate provizije, „više neće postojati osnov da se na menjačkim tablama ili u javnom prostoru pojavljuju prodajni kursevi koji mogu imati uznemirujući i obmanjujući psihološki efekat na građane“.

Na taj način, neće biti moguće da se u javnosti ističu kursevi od 120 dinara za evro.

Ova odluka, kako je istaknuto, predstavlja „nastavak doslednih aktivnosti NBS usmerenih na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući prethodno preduzete mere kojima je obezbeđena povećana dostupnost efektivnog stranog novca i olakšano poslovanje menjača u uslovima pojačane tražnje“.

Iz NBS su poručili da neće dozvoliti da se kroz pojedinačne primere, izveštavanje pojedinih medija ili društvene mreže stvara pogrešna slika o stanju na deviznom tržištu, niti da se u osetljivim trenucima na taj način izaziva panika na štetu građana i finansijske stabilnosti Srbije.

