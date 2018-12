Ndegva: Budžet osnova za rast privrede i standarda građana

BEOGRAD – Budžet koji je Vlada Srbije predložila daje osnove za dugoročan rast privrede i standarda građana, a sledeći korak je uvođenje platnih razreda, izjavio je večeras šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Stiven Ndegva.

On je za RTS rekao da je Svetska banka na polovini izrade programa sa Srbijom vrednog milijardu i 800 miliona evra i da je cilj da se tim novcem poveća privredna konkurentost.

„Što se tiče budžeta, mislimo da je to pozitivan korak u pravcu novog plana razvoja i rasta. Taj budžet održava fiskalnu stabilnost, jer je projektovan i deficitan 0,5 odsto, što je bolje nego prošle godine. To je dobro. Investicije su povećane za 300 miliona dolara, pa kad se sve to realizuje, imaćemo bolji standard života i privredni rast“, rekao je Ndegva.

On je rekao i da pomalo zabrinjava pitanje plata i penzija, odnosno njihovog povećanja. „S Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno je da penzije mogu da se koriguju, ali što se plata tiče, mislimo da moramo da pokušamo da izvršimo reforme o kojima smo pričali unazad dve godine“, kazao je Ndegva.

Kada je reč o platnim razredima, on smatra da je važno da u svakoj modernoj ekonomiji postoji predvidljiv racionalan i kredibilan javni sektor koji zavisi od zasluga.

„To je racionalizacija, dogovoreno je sve to, a mi smo razočarani zbog kašnjenja, jer mislimo da bi bilo korisno kako bi bile poboljšane javne usluge“, rekao je Ndegva.

Svetsku banku, kaže, raduje što podržava Vladu Srbije kada je reč o rastu.

„Taj novi plan rasta podrazumeva dva koraka koji pomažemo. Prvi je putem budžeta koji bi trebalo da pomogne velike reforme kako bi se poboljšala konkurentnost ekonomije i kako bi ekonomija bila okrenutija tržištu, uključujući i stvari kao što su racionalizacija toga na koji način se stečaj dešava“, rekao je Ndegva.

U pripremi su, navodi, i neki investicioni projekti. Jedan se tiče regionalne trgovine koji će pomoći da Srbija bude povezanija trgovinski s regionom, zatim projekat za poresku upravu, program digitalnog upravljanja, a postoji i projekat u poljoprivredi čija se realizacija očekuje krajem iduće godine.

„Za narednu godinu za te projekte potrebno je između 200 i 300 miliona. U planu imamo još nekih 300 miliona. Tako da smo na polovini i imamo pripremljene projekte u vrednosti od 800 miliona. Ukupno je planirano milijardu i 800 miliona. Ide relativno dobro i to imamo u pripremi za naredne dve godine“, rekao je Ndegva.

Upitan da li krize poput sadašnje na Kosovu utiču na ekonomske planove, on kaže da svaka kriza utiče na poverenje u ekonomiju, ali ističe da programi Svetske banke nisu ugroženi.

