Nedimović: Fabrika iz Dobrinaca Juventus prehrambene industrije

RUMA, 2. novembra (tanjug) – Italijanska fabrika „La Linea Verde“ iz Dobrinaca kod Rume, koja salatom snabdeva trgovinske lance u Srbiji, Hrvatskoj i Rusiji, danas je dobila rešenje o zakupu 99 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina.

Reč je o fabrici od 6.000 kvadrata u koju je uloženo 10 miliona evra i koja će investirati još dva u plastenike čija je izgradnja planirana na državnom poljorpivrednom zemljištu.

Ministar poljoprivede Branislav Nedimović obišao je danas tu fabriku salate kod Rume, gde radi 70 ljudi, a koja je, kako je ocenio „Juventus u prehrambenoj industriji“.

Prema rečima Nedimovića, država je odobrila 24 projketa za ostvarivanje prava prvenstva zakupa državnog poljoprivednog zemljišta,

Nedmović je dodao da je 21 projekat u toku, a da se 16 odnosi na preradu voća i povrća.

Kako je rekao tih 16 projekata biće realizovano širom Srbije u narednih godinu dana, a rezultat su Zakona o poljoprivrednom zemljištu, usvojenog pre dve tri godine, a koji su, kako je podsetio, mnogi kritikovali.

Na adresu ministarstva poljoprivede stigle su 224 aplikacije za taj projekat, a svega su 24 došle do cilja, što je, kako je dodao, devet odsto.

Ulaganje u tih 16 fabrika koje će se baviti preradom voća i povrća biti uzloženo 11.000 evra po hektaru i ukazao da su do sada ulaganja bila 1.900 evra po hektaru.

„To je sada šest ili sedam puta veća vrednost“, rekao je ministar i naveo da su od te 24 investicije svega tri inostrane, a ostale su srpski poljoprivrednici koji su prozivodnju podigli na viši nivo.

Nedimović je kazao da je prednost La Linea Verde to što je na selu jer će poljoprivednici iz okoline svoje prozivode i sirovine moći da prodaju toj italijanskoj kompaniji.

Ovde u Dobrinicima imamo upakovanu salatu i upakovanu supu, a to ima pet do deset puta veću vrednost, rekao je on i dodao da Srbiji treba prehrambena industrija koja pravi veću dodatu vrednost jer će tako srpski prozivodi, lakše nalaziti prostor na evropskom tržištu.

„Ne smemo više da dozvolimo da srpske kruške idu u Sloveniju, a da oni od naših kuršaka prave Fruktal sok“, rekao je Nedimović.

Među projektima koji će dobiti državno poljoprivedno zemljiše u zakup, nalazi se i jedna fabrika u Lebanu, odakle će se, kaže minisar, domaćne marmelade i džemovi slati na nemačko tržište. Fabrika iz Smedereva koja će prerađivati maline, proizvode će izvoziti u Francusku.

Pokrajinski sekretar za poljoprivedu Vuk Radojević rekao je da su investicije u prerađivačkoj industriji nešto što je srpskoj poljoprivredi preko potrebno, jer se na taj način ostvaruju svi preduslovi za prozivodnju finalnih proizvoda, a potom i za njihov izvoz sa dodatnom vrednošću.

Poljoprivredna prozivodnja razvijena je u opštini Ruma gde imamo više od 1.500 hektara pod povrćem, rekao je on i dodao da je pokrajinska vlada zajedno sa poljoprivendicima iz Rume u poslednje dve godine, uložila u 36 invensticija za prozvodnju pod plastenicima i oko 290 projektata u sisteme za navodnjavanje.

Vrednost tih investicija veća je od 170 miliona dinara, rekao je sekretar.

La Linea Verde, nastala je 1991. godine od malog porodičnog poljoprivedog gazdinstva i za 27 godiona evoluirala je u multinacionalnu kompaniju koja posluje u Italiji i Španiji, i od nedavno u Srbiji.

(Tanjug)