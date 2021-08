Nedimovic: Hrane dovoljno, uskoro konkursi za ratare i stocare

BEOGRAD – Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović izjavio je danas da će hrane biti dovoljno uprkos suši i da će zemlja biti „u plusu i te kako“ jer je ove godine cena kukuruza veća nego prošle godine.

Naveo je da će prinos kukuruza biti manji zbog ekstremno visokih temperatura u julu i nedovoljno kiše.

„Imaćamo šest tona po hektaru. Više od milion hektara je posejano, biće dosta za Srbiju, biće i za izvoz“, rekao je ministar poljoprivrede za RTS.

Dodao je da će ove godine moći više da se zaradi jer su cene više. „Bićemo u plusu što se tiče novca i te kako“, naglasio je Nedimović.

Kada je reč o konkursu iz IPARD programa, ministar kaže da je namenjen svakom gazdinstvu koje želi da „pređe iz nivoa 1 u nivo 2 video-igre zvane poljoprivreda“.

„Maksimalno je povrat 700.000 evra, za mlekarstvo milion evra. To su jako važne stvari, time se dižete iz sirovine i idete u poluproizvod i proizvod“, navodi ministar.

Dodaje da je za konkurs za voćare i povrtare, koji je sproveden u saradnji sa Svetskom bankom, bilo 2.400 zahteva, od kojih se 90 odsto njih odnosilo na traktore.

Rezultati konkursa biće objavljeni za dve-tri nedelje, kaže ministar i podseća da su uslovi konkursa bili „jako lepi“ – 50 odsto grant, 40 odsto kredit i 10 odsto učešće.

Novac će, prema njegovim rečima, dobiti oko 700-800 ljudi.

„Najveći broj zahteva je iz Zlatiborskog okruga, Jablaničkog, gde se radi voće i povrće, sa novom mehanizacijom je i veći kvalitet“, navodi Nedimović i dodaje da će novac biti isplaćen sledećeg meseca, kao i da se uskoro očekuje novi konkurs za ratare i stočare.

Govoreći o proizvođačima mleka koji su u velikom gubitku zbog skoka cene žitarica, Nedimović je rekao da će u narednim danima biti doneta odluka o povećanju premije za mleko, sa sedam na 10 dinara.

„To je jedna od mera, ostalo narednih dana. Videćemo kako će to sve da ide. Samo Srbija ima dovoljno mleka u okruženju, sve ostale zemlje nemaju dovoljno mleka i to je naša šansa. Kad se nešto pojavi kao problem, ako imate dovoljno pameti možete to da pretvorite iz 0:1 u 2:1, iz dvojke u keca, i nadam se da ćemo to uraditi u sektoru mlekarstva“, rekao Nedimović.

(Tanjug)

