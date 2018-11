Nedimović: IT danas, narednih godina prehrambena industrija

BEOGRAD – Vlada Srbije je odlučila da do kraja godine izađe sa novim paketom podrške za prehrambenu industriju, izjavio je danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i poručio da ono što je IT danas u Srbiji, to treba da bude prehrambeni sektor u godinama koje su ispred nas.

Istakao je da je tržiste za plasman proizvoda ono što je najvažnije, te poručio da ono što je za neke zemlje nafta i zlato, za Srbiju je hrana.

Kako je naveo, za tržišite su neophodno tehnologije i znanje, a država je prepoznala važnost prehrambene industrije i prvi put ove godine omogućila i onim najmanjim proizvođačima da izađu na tržište.

„Makar to u prvom trenutku bilo ono tržište do prvog marketa, ali to je tržište. To znači, veća potražnja. Čim je veća potražnja, nema igre ni sa monopolom, ni sa cenom. Onda sve to tržiste samo reguliše“, rekao je Nedimović na otvaranju dvodnevnog Beogradskog sajma hrane (Belgrade Food Show).

Naveo je da Ministarstvo nastoji da pomogne i malim, ali i srednjim i velikim proizvođačima.

„U poslednjih 20 godina, ako postoji jedan deo industrije gde nije bilo toliko investicija, to je u stvari prehrambena industrija. Tu imamo najveći prostor. Zbog toga je Vlada donela odluku da do kraja godine izađe sa novim pakletom podrške za prehrambenu industriju“, kaže Nedimović.

Naveo je da poljoprivreda u Srbiji donosi suficit za srpsku ekonomiju i to zato što trgujemo sa drugim zemljama.

„I to treba da se nastavi, treba da rušimo barijere. Da bismo sve to uradili moramo da imamo dobre i kvalitetne proizvode i moramo da otvaramo tržišta“, rekao je ministar.

Nedimović kaže i da se zato usaglašavaju serifikati da bismo mogli da izvozimo više hrane iz Srbije.

„Ono što je za neke zemlje nafta, zlato, to je sigurno za Srbiju poljoprivreda, odnosno hrana“, rekao je Nedimović i istakao da moramo da povećavamo mogućnost za izvoz, jer više izvoza znači da više novca u Srbiji.

Zahvalio je organizatorima Beogradskog sajma hrane, USAID-u i Asocijaciji za promociju sprske hrane, i istakao da je važno što su neki od 80 izlagača na tom skupu već učestvovali na Fensi fudu u Njjojorku, od kojih su pojedini sklopili dobre poslove.

„Danas će biti oko 100 sastanaka, takozvanih B2B, za dogovaranje različitih poslova. Jako je važno što će danas i sutra biti pristutno oko 30 kupaca iz sveta“, rekao je Nedimović.

Sajam će, naglasio je, biti prilika da se ukaže na nove trendove koji postoje u prehrambenoj industriji.

„Uvek se vraćam na srpsku malinu. Često znam da kažem da izgleda da sam ja postao ministar za malinu. Ali, ima jedna stvar, promenilo se tržište u proteklih pet, šest godina, očekivanja na tržištu, zahtevi kupaca, moramo to da ispratimo“, rekao je ministar Nedimović.

Moramo, ističe, da se prilagođavamo ako hoćemo da opstanemo i zato je važna nauka, ali i savremni trendovi o kojima će se govoriti na dvodnevnom sajmu.

(Tanjug)