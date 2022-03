Nekoliko opcija SRB da obezbedi gas na regionalnim trzistima

BEOGRAD – Direktor Sekretarijata Energetske zajednice zemalja Jugoistočne Evrope, Artur Lorkovski, kaže da Srbija već sada ima nekoliko opcija da obezbedi gas na regionalnim tržištima.

Lorkovski je rekao za Politiku da Transjadranski gasovod – TAP (Trans Adriatic Pipeline) želi da proširi svoje kapacitete, ali da traži da Srbija i drugi pokažu interesovanje.

On je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što je Srbija nedavno počela gradnju gasovoda Niš – Dimitrovgrad u nadi da će tim pravcem dobijati i azerbejdžanski gas i LNG (tečni prirodni gas) iz Aleksandropolisa, ali da Srbija nije predviđena za isporuku gasa iz gasovoda TAP, i da li se to zove sigurnost snabdevanja ili je Srbiji ipak potreban ruski gas.

„LNG je Grčke je već tu, a Srbija bi mogla ako bi tačka gasne interkonekcije Horgoš između Srbije i Mađarske bila otvorena za druge da rezervišu njene kapacitete, da kupuju gas iz centralnoevropskih gasnih čvorišta“, naveo je Lorkovski.

„Kao što sam rekao – pošto rat u Ukrajini dalje eksalira, moj savet bi bio da se ozbiljno istraže alternative ruskom gasu u kombinaciji sa istinskim reformama tržišta“, poručio je novi direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

On je napomenuo da je poslednjih nekoliko meseci situacija na svetkim energetskim tržištima, posebno u Evropi, opisivana kao „savršena oluja“ koju pogoršala, kako je rekao, ruska invazija na Ukrajinu.

Takođe, kaže da je kovid odložio nova ulaganja u infrastrukturu i neočekivano je povećana potražnja za energijom pošto je pandemija počela da zatiče snabdevače nespremne, kao i da su sitauciju dodatno zakomplikovali nepovoljni vremenski uslovi za proizvodnju struje – duga zima, dotok vode i nivo akumulacija niži od uobičajenog i manja proizvodnja iz vetroelektrana.

(Tanjug)

