Nelikvidnost banke Silicijumske doline neće ugroziti domaće startape

BEOGRAD – Zatvorena banka Silicijumske doline (SVB) našla se u problemu nelikvidnosti pošto je veliki broj njenih korisnika u toku prošle nedelje pokušao da dođe do sredstava, kaže direktor inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Bjelotomić i dodaje da domaći startapi nisu u velikoj meri imali kontakte sa američkim visokorizičnim fondovima, te da neće biti ugroženi.

Sa druge strane, evropski startapi koji su dobili novac iz američkih fondova biće izloženi trenutnom problemu, očekuje Bjelotomić.

Bjelotomić je rekao Tanjugu da u domaće startape najviše investiraju evropski fondovi, te da ovaj potres u SAD neće uticati na domaći startap ekosistem.

„SVB je od samog svog osnivanja imala biznis model koji se zasnivao na saradnji sa startapima, a u poslednjih nekoliko godina zbog velikog priliva novca kroz startape banka je povećala svoje depozite“, rekao je Bjelotomić Tanjugu.

Sa obzirom da su u poslednjih godinu i po dana startapi u Americi imali problem da dođu do finansiranja, Bjelotomić kaže da su oni u velikoj meri počeli da troše svoje depozite, što je dovelo do toga da se ova banka nađe u problemu nelikvidnosti.

„Količina novca koja je potrebna startapima u Americi do koje ne mogu da dođu je počela da se širi i na bankarski sektor i to je negativan efekat, a pozitivno u svemu tome je to što smo na osnovu ovoga zaključili da su startapi bitni za celokupnu ekonomiju SAD“, kaže Bjelotomić.

On smatra da to potvrđuje i činjenica da je guverner Federalnih rezervi SAD izjavio da će svi depoziti biti obezbeđeni, ne samo oni osigurani do 250.000 dolara.

„Ovo je bitno za celokupan startap sistem u Americi. Nemogućnost da dođu do ovog novca bi verovatno dovelo do gašenja velikog broja startapa u Americi“, kaže direktor „Digitalne Srbije“.

SVB je najveća banka koja je propala od 2008. godine, kada je došlo do svetske ekonomske krize.

Propast SVB je izazvala potrese u tehnološkoj industriji zbog mogućeg uticaja koji bi mogla da ima na posao, dok su neke firme rekle za BBC da bi mogle da propadnu ako im depoziti nisu osigurani.

Banka Silicijumske doline je bila glavni kreditor informativno-tehnoloških firmi u SAD od osamdesetih godina 20. veka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.