Nemački energetski koncern „E.ON“: Ne razmatramo izlazak iz Severnog toka 2

„Izlazak iz projekta „Severni tok 2“ se trenutno uopšte ne razmatra. On ne može biti prodat, to je jasno. Moguće je, da se on može pokloniti ruskom akcionaru, ali šta se na taj način može dobiti i kakva je to kazna?“, rekao je Birnbaum i dodao da će Nemačka, bez obzira na to što je o tome teže govoriti i što to nije popularno, kao i ranije, ispunjavati svoja prava u odnosu na „Severni tok 2“, prenosi Sputnjik.

Birnbau je dodao da bi nezavisnost od ruskog gasa mogla da bude dostignuta u periodu od dve do tri godine i da bi terminal za tečni prirodni gas mogao biti gotov krajem 2023. godine.

(Tanjug)

