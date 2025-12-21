Neuspeh Parlamenta Francuske da u redovnom postupku donese budžet za 2026, biće leks specialis

Parlament Francuske se priprema da posle neuspešnih pregovora političkih stranaka o budžetu za 2026. godinu zbog spora oko nužnih mera štednje, početkom sledeće nedelje donese „leks specialis“, kao privremeno rešenje za finansiranje države koja ima rekordno veliki javni dug.

Po tom posebnom zakonu će se država neko vreme finansirati kako je bilo ove godine.

To je večeras potvrdila ministarka finansija Ameli de Monšalen (Amelie de Montchalin) rekavši da je namera da se spreči blokiranje rada Vlade i njenih službi, a nastavak pregovora o potpunom državnom budžetu ona očekuje u januaru.

Pošto nije uspeo da u parlamentu obezbedi kompromis stranaka o budžetu, premijer Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu) je u petak najavio da će počev od ponedeljka sazvati glavne političke lidere da bi došli do rešenja.

Odbori oba doma parlamenta – Narodne skupštine i Senata – za finansije su, ne čekajući na to, tokom vikenda pozvali svoje članove na sastanke u ponedeljak i utorak sa ministrom privrede Rolanom Leskirom (Roland Lescure) i dinansija Ameli Monšalen u vezi sa „leks specialisom“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com