Nikezić: Nove cene dizele još jedna pljačka režima, vratiti nivo akciza za gorivo na nivo iz 2012.

Potpredsednik i poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić je danas izjavio da današne poskupljenje dizel goriva na 201 dinar po litru potvrđuje da vlast na čijem je čelu predsedsnik Srbije Aleksandar Vučić „sve više pljačka građane“.

On je ukazao da „cene nemaju veze sa tržištem“ i tržio smanjenje akciza na gorivo na nivo iz 2012. godine.

„Građani već godinama plaćaju najskuplje gorivo u regionu kako bi se finansirale dnevnice u Ćacilendu i ostali kriminalno-koruptivni dilovi ove vlasti. Pre dve i po godine berzanska cena nafte bila je 114 dolara po barelu, a cena litra dizela na pumpama u Srbiji 187 dinara. Danas je cena barela 64 dolara, što je 44 odsto manje, ali je cena dizela na našim pumpama porasla na 201 dinar ili za 7,5 odsto, što nema nikakve ekonomske ni tržišne logike“, rekao je Nikezić, objavila je SSP.

On smatra da je „besmisleno i uvredljivo što vlast krivicu svaljuju na Hute, Ukrajinu, Izrael, Siriju, Iran, Rusiju, SAD“.

„Za visoku cenu goriva odgovorna je isključivo Vučićeva korumpirana vlast, koja godinama kontroliše cenu u kojoj državni nameti čine više od 55 odsto maloprodajne cene. Zato je rešenje za cenu goriva jednostavno: vratite akcizu na nivo iz 2012. godine i cena dizela na pumpama biće 150 dinara“, rekao je Nikezić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com