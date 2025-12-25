Nikezić (SSP): Đedović Handanović da kaže zašto Srbija ne učestvuje u pregovorima oko NIS-a

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SPP) Dušan Nikezić poručio je danas ministarki Dubravki Đedović Handanović da ona nije portparol Gazproma i MOL-a da obaveštava javnost da te dve kompanije pregovaraju oko Naftne industrije Srbije (NIS), već da je dužna da objasni građanima zašto Srbija ne učestvuje u tim pregovorima i ne koristi svoje pravo preče kupovine.

„Iako je Vučić (Aleksandar, predsednik Srbije) pre samo devet dana najavio da će se od prošlog ponedeljka oko NIS-a voditi trilaterni pregovori u Beogradu, jasno je da i od tog obećanja nema ništa, kao i da posle više od godinu dana od najave sankcija niko ne zastupa vitalne interese građana, privrede i države Srbije“, kazao je Nikezić, saopštio SSP.

Ocenio je da prodajom NIS-a mađarskom MOL-u vitalni interesi neće biti zaštićeni, pošto će se, kako je dodao, dizel, benzin i mazut dopremati produktovodom iz mađarskih rafinerija, a MOL će zatvoriti domaće rafinerije „kao što je zatvorio i hrvatske, dok će hiljade radnika ostaviti na ulici“.

„Srbija zato mora da preuzme odgovornost za svoje vitalne nacionalne interese i iskoristi pravo preče kupovine ili usvoji zakon, koji su predložili SSP i SRCE, kojim se preuzima kontrola nad NIS-om i postavlja profesionalno rukovodstvo“, kazao je Nikezić.

Ranije danas, ministarka Đedović Handanović rekla je da su u toku pregovori ruskih akcionara sa MOL-om o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a.

(Beta)

