Nikezić (SSP) kritikovao ministra Glamočića jer je poljoprivrednike nazvao pijanim milionerima

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Dušan Nikezić izjavio je danas da bi ministar poljoprivrede Dragan Glamočić trebalo da objasni zašto je u Srbiji otkupna cena punomasnog mleka pala na 25 dinara, a maloprodajna cena obranog mleka je i dalje 155 dinara, kao i zašto Ministarstvo ne preduzima nikakve mere zaštite domaćih proizvođača mleka.

Nikezić je u saopštenju SSP podsetio da je Glamočić danas nazvao srpske poljoprivrednike pijanim milionerima, koji dobijaju od države milione na gomilama, a onda to završi u kafani i poručio im da u kafane mogu da idu, ali od svojih para, a ne od državnih.

„O kakvim milionima govori ministar poljoprivrede, kome su proizvođači mleka, zbog dramatičnog pada otkupnih cena i smanjenja otkupa, primorani da danima blokiraju saobraćajnice, prosipaju mleko i zatvaraju farme, jer je potpuno neisplativo da ga dalje proizvode“, zapitao se Nikezić.

Istakao je da takvim potcenjivačkim odnosom prema proizvođačima, vlast već 13 godina sistematski uništava srpsku poljoprivredu, koja se nalazi u nikad gorem stanju.

„Verovatno zato što i milioni, o kojima ministar priča, završavaju u džepovima SNS tajkuna“, kazao je Nikezić, objavila je SSP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com