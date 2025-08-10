Nikezić (SSP) odgovorio Vučiću: U Srbiji su cene previsoke zbog politike, dilova i dogovora vlasti

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) je večeras ocenila da su cene u Srbiji izuzetno visoke zbog „rezultata politike dogovora i dilova“ vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Potpredsednik SSP Dušan Nikezić je u saopštenju pozvao Vučića koji je večeras najavio da će od jeseni cene biti niže 15-20 odsto, da se „ne pravi kao da je juče došao na vlast“.

„Rekordne cene životnih namirnica, najviša cena goriva u regionu i bankarske kamate i provizije među najvišim u Evropi, isključivo su rezultat vaše politike, dogovora i dilova“, naveo je Nikezić.

Potpredsednik SSP je politiku koju sprovodi Vučić nazvao „Superhik politikom otimanja od siromašnih“ i davanja bogatima, aludirajući na strip „Alan Ford“.

Kazao je da ako posle četiri godine ograničenja cena osnovnih namirnica Vučić konstatuje da je u Srbiji „sve preskupo“, da ako je u poslednje tri godine profit banaka utrostručen to samo znači da mu je „interes građana sve vreme bio na poslednjem mestu“.

Rekao je i da Vučić godinama ignoriše „opravdane zahteve SSP-a“ među koje je ubrojao „da se utvrdi struktura cena 100 osnovnih životnih namirnica, da se ograniče kamate i provizije banaka, da se smanje akcize na gorivo“.

Po rečima Nikezića, među zahtevima SSP je i da se uvede porez na ekstra profit „za sve koji su se obogatili na narodnoj muci“.

Pozvao je Vučića da se ne ponaša kao da su on i njegova Srpska napredna stranka juče došli na vlast, prenela je SSP.

„Upravo je vaša Superhik politika otimanja od siromašnih radi bogaćenja ljudi bliskih vlasti dovela do toga da su nam cene među najvišim, a plate među najnižim u Evropi“, kazao je potpredsednik SSP.

(Beta)

