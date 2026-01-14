Nikezić (SSP) pitao ministarku privrede zašto je Milenijum tim dobio subvenciju od 30 miliona evra

 –  

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić upitao je danas ministarku privrede Adrijanu Mesarović zašto je firmi Milenijum tim dala subveniciju od 30 miliona evra za izgradnju hotela Ric-Karltona na mestu srušenog hotela Jugoslavija, navodeći da je ta firma od dolaska Aleksandra Vučića na vlast prihodovala više od milijardu evra.

Foto: Beta

„Zašto ste najveći ‘novogodišnji poklon’, vredan preko 30 miliona evra, dali Milenjium timu, koji je od dolaska Vučića na vlast već prihodovao više od milijardu evra, i to mahom od poslova sa državom. Zar im ni milijarda evra nije dovoljna?“, upitao je Nikezić, a saopštio SSP.

On je upitao i zašto se 200 miliona evra državnih podsticaja ne daje za 2.000 domaćih, proizvodnih firmi sa izvoznim potencijalom, kao i zašto se subvencioniše gradnja hotela za potrebe EXPO izložbe, ako već „godinama pričate da je EXPO ogromna razvojna šansa i da će privući milione turista u Srbiju, zašto, ako ne zbog korupcije?“

Ranije je danas je objavljeno da je preduzeće Danube Riverside, koje je vlasništvu kompanije Milenijum tim, dobilo od države subvenciju od 30 miliona evra za izgradnju i opremanje hotela Ric-Karlton na mestu srušenog hotela Jugoslavija.

Ugovor o subvenciji potpisalo je Ministarstvo privrede 8. decembra prošle godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com