Nikezić (SSP) pitao ministarku privrede zašto je Milenijum tim dobio subvenciju od 30 miliona evra

„Zašto ste najveći ‘novogodišnji poklon’, vredan preko 30 miliona evra, dali Milenjium timu, koji je od dolaska Vučića na vlast već prihodovao više od milijardu evra, i to mahom od poslova sa državom. Zar im ni milijarda evra nije dovoljna?“, upitao je Nikezić, a saopštio SSP.
On je upitao i zašto se 200 miliona evra državnih podsticaja ne daje za 2.000 domaćih, proizvodnih firmi sa izvoznim potencijalom, kao i zašto se subvencioniše gradnja hotela za potrebe EXPO izložbe, ako već „godinama pričate da je EXPO ogromna razvojna šansa i da će privući milione turista u Srbiju, zašto, ako ne zbog korupcije?“
Ranije je danas je objavljeno da je preduzeće Danube Riverside, koje je vlasništvu kompanije Milenijum tim, dobilo od države subvenciju od 30 miliona evra za izgradnju i opremanje hotela Ric-Karlton na mestu srušenog hotela Jugoslavija.
Ugovor o subvenciji potpisalo je Ministarstvo privrede 8. decembra prošle godine.
(Beta)
