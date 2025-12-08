Nikezić (SSP): Problem NIS-a još nije rešen kao dokaz Vučićeve neodgovorne energetske politike

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić izjavio je danas da su prošla 22 dana od kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da u roku od nedelju dana mora da se nađe rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS), a da problem nije rešen, ocenjujući to kao „krajnji domet predsednikove neodgovorne energetske politike“.

U saopštenju SSP, Nikezić se obratio ministarki rudarstva i energetike Dubravki Đedović Handanović, govoreći da je ona, nakon Vučićevog današnjeg sastanka sa „energetskim timom“, „samo“ pročitala spisak 51 mesta u Srbiji koja nemaju alternativu za snabdevanje gorivom.

„Nema rebalansa budžeta, nema Jorgovankine ‘specijalne akcije’, nema vaše ostavke, nema bilo kakve odluke ili mere, sve je bila samo još jedna Vućićeva predstava. Posle godinu dana od najave sankcija NIS-u, šta je vaš plan – da se ceo Beograd snabdeva gorivom na pumpama OMV-a, MOL-a i Knez Petrol-a? Valjda znate da to nije moguće, da u Beogradu neće moći da se kupi gorivo i da će doći do potpunog kolapsa i nestašica za građane i privredu“, rekao je Nikezić.

Nikezić je poručio ministarki da ne traži od građana da „nastave da im veruju“.

„Više vam niko ne veruje, zbog čega je ceo energetski sektor na kolenima – NIS pod sankcijama, gasni aranžman istekao, Elektroprivreda uvozi i ugalj i struju, a građani plaćaju 50 odsto skuplju struju i najskuplje gorivo u regionu“, naveo je on, saopštila je SSP.

(Beta)

