Nikezić (SSP): Rezultat pregovora oko NIS-a je zaštita interesa svih osim Srbije i njenih građana

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić ocenio je danas da je rezultat pregovora oko prodaje većinskog udela u Naftnoj ndustriji Srbije (NIS) zaštita interesa SAD, Rusije, Mađarske i Hrvatske, odnosno „svih“ osim Srbije i njenih građana.

„Umesto da Srbija iskoristi pravo preče kupovine ili usvoji zakon, koji su predložili SSP i stranka Srbija centar, te preuzme kontrolu nad NIS-om, imenuje profesionalno rukovodstvo i garantuje redovno snabdevanje građana gorivom, vi više od godinu dana čekate da se Amerikanci, Rusi, Mađari i Hrvati dogovore o sudbini NIS-a“, poručio je vlastima u Srbiji Nikezić, saopštio je SSP.

Upitao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića zašto je prihvatio mađarski MOL kao kupca i zašto se finansira izgradnja produktovoda za dizel, benzin i mazut do mađarske rafinerije, ocenjujući da to znači zatvaranje srpskih rafinerija i dodatnu energetsku zavisnost.

„Čime ste toliko uvredili Putina, pa je Rusija odbila da Srbiji proda NIS, čak i po ceni duplo većoj od dogovorene, iako je ugovorenim pravom preče kupovine Rusija obavezana upravo na to da NIS proda Srbiji, ako ponudi cenu koja je i za jedan dinar veća od cene koju je ponudio MOL“, upitao je Nikezić predsednika Srbije.

Takođe, pitao je Vučića ko ga je ovlastio da pristane na takvo kršenje ugovora i time, kako je rekao, ugrozi nacionalne interese Srbije.

(Beta)

