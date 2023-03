Nikolić: Do kraja godine upola niža inflacija, krajem leta jednocifrena

BEOGRAD – Ekonomista Ivan Nikolić ocenio je danas da se očekuje da će inflacija do kraja godine biti upola niža nego u ovom trenutku, a da će negde krajem leta srpska ekonomija ponovo ući u „jednocifrenu zonu inflacije“.

Nikolić je za Tanjug istakao da se te procene odnose samo na međugodišnji indeks inflacije, i da nije realno očekivati da će cene u prodavnicama u tom trenutku biti niže od sadašnjih.

„Ali ako govorimo o onome što je trenutna realizacija, apsolutno je izvesno da smo stigli negde na vrh onog talasa koji je zahvatio celu Evropu, pogotovo ako posmatramo globalno i naše okruženje, sredinom prošle godine i naročito krajem prošle godine kada je inflacija svuda dostigla gotovo istorijski maksimum“, rekao je Nikolić i dodao da je u ovom trenutku inflacija dvocifrena i u EU.

Naglasio je da je inflacija u pojedinim zemljama EU znatno viša nego u Srbiji.

„U Mađarskoj je, recimo, 25 odsto. Sve zemlje u suštini koje se graniče sa ovim, teritorijalno sa ratnim područjem, pogotovo baltičke su sa višom inflacijom nego Srbija, što je činjenica. I naravno, to je zahtevalo odgovor pre svega od strane monetarnih vlasti, i ekonomske politike“, istakao je Nikolić.

Ocenjuje da je na inflaciju u najvećoj meri uticao rast cena energenata.

„Dakle preko rasta cena energije i energenata, gotovo svih vidova energije u prošloj godini imali smo značajan impuls u porastu cena, a stim što ne smemo zaboraviti onaj prvi talas koji je počeo još sa otvaranjem ekonomija globalno posmatrano od početka pandemije, kada smo imali jedan udar, preko, cena sirovina i primarnih proizvoda“, rekao je Nikolić.

Dodaje da se je nakon toga usledio „jedan više lokalni i regionalni udar koji se tiče hrane, a zbog loše pre svega poljoprivredne sezone“.

„Mi smo imali nešto viši ili brži rast cena, prehrambenih proizvoda nego druge zemlje, a naravno zbog strukture naše potrošačke korpe gde hrana dominira sa 30 odsto, to se odrazilo i na ukupnu inflaciju“, ocenio je Nikolić.

Dodaje da su na inflaciju i „ekonomski šok“ pre svega uticali uvezeni faktori poput rata u Ukrajini.

„Dakle spoljnji uticaj je najveći i on se ne tiče se direktno domaćih faktora, jer da se tiče onda bi Srbija značajnije odstupala od okruženja i od evropskih zemalja“, rekao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, na inflaciju je uticala i neuobičajena monetarna politikom na nivou Evrope, koja se ogledala u značajnoj monetarnoj ekspanziji prethodnih godina kao odgovor na krizu zbog visokog javnog duga.

„Zemlje su tražile brži oporavak, rešenje je pronađeno u štampanju novca i to se sve sada manifestovalo. Ako govorimo o nekim odgovorima na te izazove oni se vide u zatezanju monetarne politike i u pokušaju da se agregatna tražnja smanji kako bi to dalo efekte na suzbijanju inflatornog pritiska“, rekao je Nikolić.

Ističe da u Evropi postoji jedan novi trend koji se odražava na privredu, a to je realni pad standarda stanovništva.

„Taj pad je dramatičan, jedna Nemačka beleži pad u trgovini na malo. Imamo pad koji je gotovo dvocifren. To je pad koji ne prati porast zarada, a to će sve delovati dezinflatorno jer će i proizvođači i trgovci kada se suoče sa padom cena biti mnogo oprezniji u budućem odlučivanju“, ocenio je Nikolić.

Kada je u pitanju rast cena osnovnih žvotnih namirnica u narednom periodu, Nikolić je optimista i smatra da će situacija biti nešto bolje.

„Zato je taj optimizam da će inflacija biti niža. Vidimo da se i stabilizovao ovaj segment cena, grupa proizvoda koja se tiče hrane i pića. Oni sada blago rastu, ali ne kao prošle godine, kada je međugodišnji rast u pojedinim segmentima beležio rast i preko 40 odsto, kada su u pitanju na primer, mleko i jaja“, rekao je Nikolić.

Dodao je da kada je u pitanju gorivo, tu i nema velikog porasta, a da na mesečnom nivou se beleži i pad.

Naglašava da je su cene, ukupno gledano „neelastične kada je u pitanju kretanje na dole“.

„Kada imamo rast cena gorva to se uzima kao izgovor za rast cena proizvoda, ali kada se zabeleži pad tada niko ne kaže ‘trošak je niži, hajde da smanjimo cene’. To nije nešto što je uobičajeno. Baš zbog toga. Ukoliko ne dođe do globalnog pogoršanja, ova godina će u smislu inflacije biti bolja nego prethodna“, zaključio je Nikolić.

