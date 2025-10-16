NIN: Najrealnija opcija je da Srbija otkupi deo vlasništva NIS-a od Rusa, minus jedna akcija

Problem sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), zbog američkih sankcija, trebalo bi da bude rešen najkasnije do Nove godine, najrealnija opcija je da država Srbija otkupi deo od 11,3 odsto vlasništva nad NIS-om, koji je u ovom trenutku u rukama kompanije „Intelidžens“, praktično unuke kompanije „Gasproma“, piše nedeljnik NIN, pozivajući se na svoja saznanja.

Pošto su ruske kompanije „Intelidžens“ i „Gaspromnjeft“ u ovom trenutku vlasnici ukupno 56,15 odsto NIS-a (11,3 odsto i 44,85 odsto) ovakvom transakcijom bi Srbija i mali akcionari postali većinski vlasnici.

Ovom modelu se prethodnih meseci protivila i ruska strana, ali je izgleda popustila i pristala na njega, ali uz uslov da „Gaspromovom“ „Intelidžensu“ ostane jedna akcija, a da se u ugovor o kupoprodaji unese klauzula da Rusi imaju pravo prečeg reotkupa kada se jednog dana situacija smiri i sankcije ruskim kompanijama budu ukinute.

Nova godina kao datum za konačno rešenje problema uklapa se i sa zalihama nafte i derivata koje Srbija i NIS imaju, tako da ne bi trebalo da bude posledica ni po rad rafinerije u Pančevu ni po snabdevenost tržišta derivatima, piše NIN.

Manje verovatno opcija je preuzimanje upravljanja NIS-om od strane Srbije modelom licenciranja, a najmanje verovatna bi podrazumeva brzo postizanje dogovora o miru u Ukrajini.

NIN podseća da su ove sedmice razgovorali delegacija predvođena predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i delegacija predvođena prednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta“ Aleksandrom Djukovim i zamenikom ministra energetike Ruskije Pavelom Sorokinom.

