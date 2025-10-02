NIS če uputii dopunjeni zahtev administracji SAD za još jednim odlganjem pune primene sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) će večeras ili najkasnije sutra uputiti i novi dopunjeni zahtev američkoj administraciji za još jednim odlaganjem pune primene sankcija, saznaje Radio televizije Srbije (RTS).

Ta kompniija sa većinskim ruskim udelom je saopštila juče da je Ministarstvo finansija SAD izdalo novu, posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu, najkasnije do 8. oktobra ove godine.

Iz NIS-a su naveli da je licenca izdata 30. septembra i podsetili da je ta kompanija takođe podnela i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially designated Nationals) liste.

Reč je o, kako je navedeno, dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine.

SAD su u januaru ove godine uvele sankcije NIS-u zbog ruskog udela u vlasništu.

Do sada su sankcije šest puta odlagane, poslednji put do 1. oktobra.

(Beta)

