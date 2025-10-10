NIS isplaćuje akcionarima dividende za 2024. u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji

Naftna industrija Srbije (NIS) isplatiće akcionarima dividende za 2024. godinu, 22. oktobra u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji, objavila je ta kompanija na sajtu Beogradske berze.

Dan dividende, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu za 2024. godinu je 10. jun ove godine.

Dan obračuna za isplatu dividende preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti biće 21. oktobar.

Isplata će se, kako je navedeno, obaviti 22. oktobra, osim za akcionare za koje je u skladu sa odlukom Odbora direktora odložena isplata dividende do isključenja tih akcionara sa SDN liste (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), koju objavljuje Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control –OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Treasury).

NIS je pozvao akcionare „koji nemaju aktivan račun finansijskih instrumenata, čiji je račun finansijskih instrumenata ugašen u periodu od dana dividende 10. juna do danas, da do 20. oktobra dostave instrukcije za prijem sredstava po osnovu isplate dividende“.

(Beta)

