NIS: Ministarstvo finansija SAD izdalo novu posebnu licencu

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je Ministarstvo finansija SAD izdalo novu posebnu licencu kojom je odložena puna primena sankcija prema NIS-u i kompaniji omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 26. septembra ove godine.

Ovom licencom, koja je izdata 26. avgusta, kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, kao i izvršenje svih transakcija sa NIS i njegovim operativnim zavisnim društvima, koje su usmerene na ispunjenje ugovora

Dodaje se da se licencom omogućava otuđenje ili prenos ili omogućavanje otuđenja ili prenosa duga ili kapitala izdatih ili garantovanih od strane NIS-a ili operativnih zavisnih društava na lice koje nije iz SAD.

Takođe, omogućavaju se i zvanični poslovi diplomatskih ili konzularnih predstavništava van Ruske Federacije koji uključuju NIS ili operativna zavisna društva.

Ovo je šesta posebna licenca Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD kojima je odložena puna primena sankcija prema NIS-u.

Kompanija je podsetila i da je 14. marta podnela zahtev za uklanjanje NIS-a sa SDN liste (Specially Designated Nationals).

Istaknuto je da je NIS spreman na nastavak saradnje sa Ministarstvom finansija SAD povodom podnetog zahteva za uklanjanje kompanije sa SDN liste sankcija.

NIS će, kako se dodaje, nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o svim relevantnim faktorima koje mogu uticati na poslovanje kompanije.

Kompanija NIS zahvalila je svim domaćim i stranim institucijama koje su podržale zahtev upućen Ministarstvu finansija SAD.

(Beta)

