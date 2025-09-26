NIS od SAD dobio novu posebnu licencu koja važi do 1. oktobra

Ministarstvo finansija SAD izdalo je novu posebnu licencu kojom se Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra ove godine, saopštio je danas NIS.

Licenca je izdata juče, a danas je istekao rok do kada su NIS-u bile odložene sankcije koje Ministarstvo finansija SAD uvelo toj kompaniji u januaru ove godine zbog udela ruskog vlasništva.

NIS je 14. marta podneo Ministarstvu finansija SAD i zahtev za uklanjanje kompanije sa liste sankcija (SND – Specially Designated Nationals), što je, kako je navela kompanija, dugotrajan i kompleksan proces.

„U takvim uslovima, kompanija nastoji da prilagodi poslovanje novonastalim okolnostima i prioriteti ostajuo čuvanje stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih“, ističe se u saopštenju.

Kompanija je obezbedila dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku. Benzinske stanice NIS-a su, kako tvrde u kiompaniji, uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata i spremne da zadovolje potrebe potrošača.

NIS je naveo da poštuje zakone Srbije i drugih država na čijim tržištima posluje i da svojim poslovanjem nije doprineo uvođenju sankcija koje ugrožavaju rad kompanije i socijalnu stabilnost više od 13.000 zaposlenih.

Takođe, NIS nastavlja saradnju sa Ministarstvom finansija SAD na zahtevu za uklanjanje sa liste sankcija i produženja licence, kao i saradnju sa akcionarima na rešavanju novonastale situacije.

(Beta)

