NIS-ova rafinerija nafte u Pančevu prestala sa preradom

Sirove nafte više nema, a rafinerija NIS-a u Pančevu prestala je sa preradom, reklo je za Nova.rs više izvora.
„To što ima u skladištima, ima. Ako ne dođe sirova nafta, neće ništa izlaziti iz NIS-a“, naveo je jedan od sagovornika tog portala.
Očekuje se da će tu informaciju danas saopštiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se građanima obratiti u 11 sati.
Prema saznanjima Nova.rs, do jutros nije stigao odgovor američkog OFAC-a o zahtevu za produženje licence za NIS.
Američke sankcije NIS-u zbg većinskog ruskog vlasništva su u primeni od 9. oktobra.
(Beta)
