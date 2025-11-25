NIS-ova rafinerija nafte u Pančevu prestala sa preradom

Rafinerija nafte u Pančevu, u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS), obustavila je proizvodnju, objavio je portal Nova.rs.

Sirove nafte više nema, a rafinerija NIS-a u Pančevu prestala je sa preradom, reklo je za Nova.rs više izvora.

„To što ima u skladištima, ima. Ako ne dođe sirova nafta, neće ništa izlaziti iz NIS-a“, naveo je jedan od sagovornika tog portala.

Očekuje se da će tu informaciju danas saopštiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se građanima obratiti u 11 sati.

Prema saznanjima Nova.rs, do jutros nije stigao odgovor američkog OFAC-a o zahtevu za produženje licence za NIS.

Američke sankcije NIS-u zbg većinskog ruskog vlasništva su u primeni od 9. oktobra.

(Beta)

